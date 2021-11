Cucciolo fa le piroette con la proprietaria e diventa una star

Alzi la mano chi si diverte a giocare con i propri pelosetti. Senza dubbio è molto rilassante trascorrere del tempo con loro, che a volte ci sorprendono con effetti speciali. Come il cucciolo che fa le piroette con la sua proprietaria, diventando una star sul web. Perché i suoi video sono approdati sui social ottenendo tanto successo.

Fonte foto da video TikTok louby.love

Louby è un cagnolino che è diventato famoso su TikTok per le sue incredibili acrobazie e per quanto è dolce e tenero quando si muove. Il cucciolo di West Highland White Terrier ha migliaia di fan.

Tutti sono rimasti senza parole sia di fronte alle piroette e acrobazie che fa, sia per quanto è obbediente il pelosetto quando la proprietaria gli dà istruzioni per divertirsi insieme.

Louby non è un cucciolo da circo. Viv con la sua mamma umana Kismeyt e altri membri della famiglia. La donna quando si è accorta delle qualità acrobatich del pelosetto ha deciso di aprire diversi account sui social per il suo talento.

Tuti seguono il simpatico cagnolino sulle sue pagine social Louby the Westie e Louby Love, dove sono migliaia i follower che seguono il cucciolo.

Cucciolo fa le piroette e diventa popolare sul web

Uno dei video di maggiore successo del cucciolo e quando il piccoletto interagisce con la mamma umana. Lei gli fa da appoggio con la schiena e lui fa le acrobazie sulle zampe posteriori.

Il cane è anche in grado di stare dritto sulle due zampe anteriori, facendo qualche piccolo passo. E fa la stessa cosa anche sui muri di tutta casa: la donna è così orgogliosa di lui e mostra ogni volta i video che lo ritraggono in imprese davvero spettacolari. Chissà come ha fatto a imparare.