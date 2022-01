L'eroico salvataggio di un cane intrappolato su un pezzo di ghiaccio in mezzo all'acqua: il video di un marinaio diventa virale

Le immagini arrivano da porto di Magadan, in Russia. Un povero cane è rimasto intrappolato su un blocco di ghiaccio. Era completamente circondato dall’acqua e non aveva modo di sfuggire al suo triste destino.

Fortunatamente, un uomo ormeggiato con la sua barca, ha notato la presenza del cane ed ha subito deciso di intervenire. Sapeva che di lì a poco sarebbe morto. Era solo, spaventato e stava congelando. Quel pezzo di ghiaccio lo aveva portato ormai troppo lontano dalla terra ferma.

Il marinaio si è avvicinato con la sua grande barca e poi si è tuffato nell’acqua gelata ed ha nuotato fino a raggiungere l’animale. Il video si è diffuso in tutto il mondo attraverso i social network.

Le immagini mostrano l’uomo raggiungere il cane intrappolato e trasportarlo con tutta la zolla verso la barca. Alla fine, riesce a legarlo con un’imbracatura e i suoi collegi a bordo, lo sollevano fino a portarlo in salvo dall’acqua.

Gli ultimi minuti del video, mostrano un mezzo veterinario arrivato sulla neve e altri cani che scorrazzano in giro. Non è noto se il cane intrappolato avesse una famiglia o quali fossero le sue condizioni di salute dopo la visita del veterinario.

Non è noto nemmeno il nome dell’eroe che si è gettato in acqua e che gli ha salvato la vita. Il filmato si è diffuso in tutto il mondo e milioni di amanti degli animali hanno elogiato il suo gesto eroico.

È sempre bello vedere come un essere umano metta la vita di un amico a quattro zampe davanti alla propria. Quel marinaio ha rischiato di morire congelato e di essere trascinato via dalla corrente, pur di salvare un cane ormai condannato a morte. Se oggi è ancora vivo, il cucciolo lo deve a quell’uomo e ai suoi colleghi sulla barca.