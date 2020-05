Cane investito e ucciso a mentre passeggiava al guinzaglio: il responsabile è scappato via Un cane è stato investito, mentre era uscito a passeggio con la sua proprietaria: quando il responsabile si è reso conto che era morto, è scappato via

La vicenda è accaduta a Venegono, un comune italiano in provincia di Varese, in Lombardia. Una ragazza è riuscita a passeggio con il suo cane, in via Plinio, quando è stata quasi travolta da una vettura, che purtroppo ha investito e ucciso il suo cane. Un’altra vicenda che ha lasciato dietro di sé tanta rabbia.

Quanto accaduto, è stato denunciato da Veronica, la sorella della ragazza coinvolta. La donna ha raccontato che sua sorella, come sempre, era uscita a passeggiare con il suo cane e mentre stava girando ad una curva, un anziano uomo alla guida di una vettura, ha sfiorato la giovane ed ha investito completamente il suo piccolo chihuahua, che purtroppo è morto sul colpo.

La donna ha poi proseguito raccontando che in un primo momento, il conducente si è anche fermato, ma quando si è reso conto di aver ucciso il cucciolo, è andato via, lasciando quella povera ragazza davanti alla triste scena del suo cane che giaceva sull’asfalto.

Quello che adesso tutti pretendono, compresa Veronica, è che venga trovato il responsabile dell’accaduto. Sua sorella è talmente traumatizzata e in quel momento era talmente spaventata, che non è riuscita nemmeno a leggere la targa della macchina. Tutto ciò che è riuscita a raccontare, è che si trattava di un uomo di una certa età, alla guida di una macchina molto vecchia, di colore grigio, una Peugeot.

Veronica con il suo appello, si è rivolta a quante più persone possibili, chiedendo aiuto per rintracciare colui che ha ucciso il chihuahua di sua sorella. È giusto che venga fatta giustizia. È giusto che il responsabile venga individuato e paghi per ciò che ha fatto.

La cosa che tutti si domandano, è come faccia una persona a continuare a convivere con la consapevolezza di aver fatto una cosa del genere e di avere la coscienza sporca.