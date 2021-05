Quella di oggi, è la storia di un cane investito, fortunatamente salvato da degli angeli che gli hanno regalato una seconda possibilità di vita. Come si può investire un cane e poi lasciarlo morire per strada, senza preoccuparsi delle sue condizioni di salute? Come si può non avere un cuore e vivere senza alcun senso di colpa?

Non è tanto l’atto di aver investito un cane, può succedere. Ma ciò che ci lascia senza parole, è il fatto di non fermarsi nemmeno per soccorrerlo. Il cucciolo, dopo l’incidente, è rimasto sdraiato a terra, straziato dal dolore. Sono passati giorni, prima che qualcuno notasse la sua presenza e intervenisse per salvarlo.

Alcuni residenti della zona, dopo aver notato le sue condizioni e averlo sentito piangere per il troppo dolore, hanno deciso di lanciare l’allarme all’associazione del posto: l’Animal STEP Official.

In breve tempo, i volontari si sono recati sul posto e hanno prelevato il cane investito, per poi portarlo alla clinica veterinaria del posto.

Quando ha visto quelle persone, è stato per il povero cucciolo come vedere degli angeli. Finalmente qualcuno si era accorto di lui.

Aveva riportato un grave trauma e aveva dei parassiti nel sangue. I suoi globuli rossi erano troppo bassi e aveva bisogno di idratazione.

Le cure per il cane investito

Per giorni aveva sopportato quello straziante dolore e non è stato difficile per lui, sopportare anche tutte le dolorose cure mediche. Dopo un lungo periodo di riabilitazione, è tornato a stare meglio e anche a camminare!

È un cane molto coraggioso e un vero combattente. Potrà di nuovo camminare normalmente, preghiamo per lui. Vivrà una vita buona, senza più tristezza e senza sofferenza.

Non rimanete indifferenti davanti ad un cane che ha bisogno d’aiuto. Fermatevi a soccorrerlo! Se qualcuno non avesse notato questo cane investito, sarebbe morto nel giro di poco tempo!