Cane investito mentre cerca di proteggere la sua padrona da una crisi epilettica: tanta la rabbia per il codardo gesto del conducente

Tanta la rabbia, dopo che la storia del cane Anubi si è diffusa sui social. Il cucciolone dal pelo nero e la sua mamma Rebecca sono da sempre inseparabili. Per la donna, Anubi è il suo eroe a quattro zampe, addestrato ad occuparsi di lei, quando viene presa alla sprovvista dalle crisi epilettiche.

Una storia d’amore e di amicizia, iniziata nel 2015. Dopo un intervento, Rebecca ha iniziato ad avere paura di fare qualsiasi cosa da sola, soprattutto uscire di casa. Poi, quando ha incontrato Anubi, tutto è cambiato…

Il 17 gennaio, i due amici sono usciti per una passeggiata per le strade di Milano, come amano fare spesso. Improvvisamente, Rebecca è caduta a terra, colpita da una crisi epilettica. La donna riuscita a chiamare sua madre e poi è rimasta immobile, protetta dal suo fedele amico a quattro zampe.

Quando la madre di Rebecca ha raggiunto il posto, si è precipitata in soccorso di sua figlia. Nel frattempo, un’ambulanza si è recata sul posto e all’arrivo degli operatori sanitari, la donna stava già meglio. Si è però rifiutata di salire sul mezzo sanitario, poiché non riusciva più a trovare Anubi. Aiutata dai suoi amici, Rebeccaha cercato il suo cane fedele ovunque, ma dell’animale non c’era alcuna traccia.

Il ritrovamento del cane Anubi

La mamma, alla fine, ha deciso di denunciare la vicenda alle forze dell’ordine e proprio durante la chiamata ai Carabinieri, ha scoperto ciò che era accaduto. Qualcuno li aveva chiamati per allarmarli di un cane investito e lasciato agonizzante a terra, poco distante dal punto in cui Rebecca aveva accusato il malessere.

Anubi aveva protetto la sua mamma per strada, facendole da scudo durante il passaggio di una macchina. Il conducente, dopo aver investito il cane, non si è neanche fermato per capire cos’era accaduto. È scappato via, lasciandolo a terra.

Il veterinario, dopo una visita, ha informato la famiglia che il cane ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. Lo scorso 23 gennaio, è stato operato e ora si spera che possa riprendersi al più presto. Rebecca ha sporto denuncia, per il momento purtroppo contro ignoti. Si è però rivolta a qualsiasi persona abbia visto quanto accaduto, pregandola di denunciare il conducente. È giusto che il responsabile paghi per ciò che ha fatto.