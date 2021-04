Proprietario abbandona il suo cane nero, lasciandolo legato ad un palo in una stazione di servizio

Negli ultimi giorni, sul web si è diffuso il video di un povero cane nero e del tradimento di colui che avrebbe dovuto amarlo e proteggerlo per tutta la vita. È accaduto in Texas, un uomo ha fatto salire il suo cane in macchina e l’ha poi abbandonato.

Credit: ABC13

Il gesto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una stazione di servizio. Dopo aver fatto salire il suo cane in auto, il proprietario ha intrapreso il viaggio verso l’auotgrill.

Abbandono del cane nero: il video

Nel filmato, si vede il momento in cui arriva a bordo della sua Cadillac Deville bianca del 1996. Dal suo aspetto, si sospetta che possa avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. È sceso dalla vettura ed ha aperto lo sportello posteriore. Le immagini mostrano un cane scendere, tirato per il guinzaglio. L’animale scodinzola entusiasta, forse perché inconsapevole di ciò che sta per accadere.

Il proprietario lega il suo animale ad un palo e poi si allontana. Sale di nuovo sulla sua macchina e se ne va, lasciandolo lì solo ed abbandonato. Il povero cucciolo si guarda intorno, domandandosi che fine abbia fatto il suo papà.

Credit: ABC13

Grazie alla stazione di servizio, l’uomo è stato denunciato ed attualmente è ricercato dalla task force per la crudeltà sugli animali della contea di Harris. Il filmato è stato diffuso sul web, con la speranza che qualcuno riconosca l’individuo e possa aiutare le forze dell’ordine a fare giustizia.

Credit: ABC13

Il cane nero si trova ora nelle mani dell’associazione locale. I volontari si stanno prendendo cura di lui e presto gli troveranno una casa vera.

Queste immagini scatenano molta rabbia sul web, perché oggi esistono numerose associazioni pronte a prendersi cura dei cani non voluti, ma le persone continuano ad abbandonarli per strada, mettendo a rischio la loro vita.