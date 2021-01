Cane paralizzato gettato in un tombino, si è aggrappato con le unghie per non cadere nell’acqua

Il video di questo povero cane paralizzato, si è diffuso due giorni fa sul web. Qualcuno lo ha trovato gettato in un tombino, dove è rimasto incastrato e dove ha lottato per diverso tempo. Si è aggrappato al bordo, cercando di non cadere nell’acqua e non morire annegato.

Immagini strazianti e purtroppo reali. Grazie all’intervento di un uomo di nome Rinaldo e a sua figlia, che hanno allertato i volontari, oggi questo cane è SALVO. Questo è il suo nome. Salvo, perché salvato da una morte certa e vincitore di una battaglia che qualcun altro lo aveva obbligato a perdere.

Nel video pubblicato su Facebook, Rinaldo racconta il momento del ritrovamento:

L'INCUBO DI UN CANE PARALIZZATO BUTTATO IN UN TOMBINO.Lo abbiamo chiamato SALVO, questo cane paralizzato nella parte posteriore, che è rimasto, non sappiamo per quanto tempo, incastrato in un tombino, sostenendosi con le unghie per non cadere nell'acqua.Grazie a Rinaldo e sua figlia che ce lo hanno segnalato, permettendogli di salvarsi.

L’uomo mostra il punto esatto in cui ha avvistato Salvo e racconta di come il povero animale, fosse aggrappato al bordo, con la testa incastrata in un buco. Con tutte le sue forze, ha cercato di non cadere in acqua.

Rinaldo lo tirato fuori aiutandosi con un ramo e poi ha chiamato i soccorsi. Il cane è stato rifocillato e tranquillizzato, ma ora ha bisogno di aiuto.

Impossibile trattenere le lacrime davanti alle immagini strazianti di Salvo che si trascina per muoversi. Un cane con un passato orribile, di cui nessuno saprà mai nulla.

I due volontari nel filmato, hanno cercato di portare il cane sulla strada, così da caricarlo sulla loro auto e portarlo finalmente al sicuro. L’impresa però, come si può ben notare, non è stata affatto facile. Il cane paralizzato non si fidava di loro e aveva paura. Forse paura di provare ancora dolore.

Il salvataggio del cane paralizzato

Alla fine, i soccorritori hanno raggiunto il mezzo e hanno messo Salvo in macchina, protetto con una coperta. Come hanno spiegato nel video, credono che l’animale si trovi in quelle condizioni già da diverso tempo. Sulle sue zampe ci sono dei calli ben visibili, che si sono probabilmente formati con il continuo trascinamento.

Il cane è stato portato al rifugio e il giorno successivo, sottoposto ad un’accurata visita veterinaria. Purtroppo gli esami hanno evidenziato che Salvo ha la colonna vertebrale fratturata, senza alcuna possibilità di recupero. Avrà bisogno di un carrellino a vita.