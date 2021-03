Cane Pit Bull resta ad aspettare i suoi umani sulla poltrona dove è stato abbandonato

Il povero cane Pit Bull sulla poltrona non si muove di un millimetro dal posto dove lo hanno abbandonato tempo prima. Il cucciolo spera sempre che ritornino a prenderlo, perché non riesce assolutamente a concepire il fatto di essere stato lasciato indietro. Per fortuna qualcuno è intervenuto in tempo per portarlo in salvo e al sicuro.

Fonte Pixabay

Quando Diahann Vega Ochoa ha trovato un cane pitbull nel 2018 in mezzo a un mucchio di spazzatura seduto su una poltrona sapeva che doveva assolutamente aiutarlo e portarlo via da quella situazione davvero molto delicata.

La donna vive a Houston, nel Texas, negli Stati Uniti d’America. Non sapeva come portarlo via di lì, perché doveva guadagnarsi la fiducia di quel povero cane abbandonato e tradito dalle persone che avrebbero dovuto prendersi cura di lui.

Questa è una delle immagini del salvataggio appena avvenuto. Questo cane è stato gettato dai proprietari nel container insieme a una poltrona e altri effetti personali ed è rimasto qui giorno e notte in attesa che tornassero.

Queste le parole di un’amica di Diahann Vega Ochoa, Alaina Rosenblatt, che le ha dato una mano per salvare quel povero cucciolo convinto che la sua famiglia avrebbe fatto retromarcia per andare a prenderlo. Ma nessuno lo ha mai fatto.

Cane pit bull sulla poltrona, il salvataggio del cucciolo abbandonato

Per fortuna il cane ora è in salvo. Lo hanno chiamato Amanda. Ha già avuto un incontro con il veterinario e sembrerebbe che il cucciolo stia bene e non soffra di alcuna malattia.

What a crazy morning! I was alerted to a situation where a dog had been abandoned at a trash dumpster along with a chair… Posted by Alaina Rosenblatt on Friday, May 11, 2018 Fonte Facebook alaina.rosenblatt

Il pit bull dopo un periodo di osservazione è tornato a casa con i soccorritori che hanno dato vita a una campagna social per trovare una casa per sempre ad Amanda.

Molte persone si sono dette interessate a lei, ma i volontari dovranno valutare bene la nuova famiglia, trovando la soluzione migliore per lei.