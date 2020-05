Cane poliziotto fiuta la marijuana, i poliziotti arrestano lo spacciatore Cane poliziotto fiuta la marijuana, nel nascondiglio dello spacciatore, che viene subito arrestato dagli agenti

È solo grazie all’olfatto del cane poliziotto, che gli agenti sono riusciti ad arrestare uno spacciatore. È riuscito a fiutare la marijuana nel nascondiglio del ragazzo, che le forze dell’ordine, avevano notato da diversi giorni in una nota zona dedita appunto allo spaccio.

Un’operazione molto delicata, nella quale hanno lavorato per diverse settimane, con diversi appostamenti. Tutta l’indagine è stata condotta dagli Equipaggi Antidroga della Polizia di Stato.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Padova. Più precisamente, gli agenti hanno notato il ragazzo che si è recava spesso in bicicletta nel Quartiere Arcella, piazza dedita allo spaccio.

Lo hanno scoperto proprio dopo aver fatto diversi appostamenti in quella zona. Gli agenti però, non sapevano se fosse un drogato che voleva acquistare droga o un pusher che vendeva le sostanze stupefacenti. Questo perché i soggetti con cui si incontrava, si intrattenevano insieme per qualche minuto e poi si allontanavano tempestivamente.

Per questo motivo, nel giorno del suo arresto, dopo averlo trovato di nuovo in quella zona, lo hanno seguito e sono arrivati fino alla sua abitazione, in via Buonarroti.

A quel punto, hanno deciso di fermarlo e di farsi portare nel suo appartamento. Il ragazzo nigeriano, di 21 anni, viveva come ospite di una coppia di amici connazionali. Il cane, che ha eseguito un’addestramento molto lungo, con il suo fiuto è riuscito a scoprire il suo nascondiglio.

Ha trovato nascosti 22 involucri, che contenevano complessivamente 250 grammi di marijuana, pronta per essere rivenduta. In più il giovane era anche in possesso di 895 euro in contanti.

Il ragazzo, chiamato Pedro Abure, che era in attesa di permesso di soggiorno per motivi commerciali, è stato subito arrestato dalle forze dell’ordine ed ora dovrà rispondere dell’accusa di spaccio.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.