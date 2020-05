Sassari, abbandonato cane in campagna: salvato dalla polizia locale Sassari, abbandonato cane: trovato dagli agenti in gravi condizioni

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa e riuscire a combatterla è un lavoro molto difficile e quasi impossibile. Nelle ultime ore è stata resa pubblica una terribile notizia: gli agenti della Polizia Locale hanno trovato un cane abbandonato in gravi condizioni.

Il fatto è avvenuto a Sassari, precisamente in un terreno a Li Punti. La situazione del cucciolo è davvero complicata ed ora il medico sta facendo il possibile per riuscire ad aiutarlo.

In base alle informazioni che sono state rese note, gli agenti di polizia, dopo diverse segnalazioni, sono andati sul posto per capire cosa stava accadendo.

Quando sono arrivati su quel terreno, hanno trovato il cane abbandonato, legato con una grande catena intorno al collo, senza acqua né cibo.

Aveva solamente una piccola cuccia di fortuna, in cui potersi riparare dal sole. Inoltre, per cercare di liberarsi, si è procurato anche diverse ferite molto gravi al collo. Il piccolo voleva provare a salvarsi la vita.

La scena è stata drammatica e sconvolgente per tutti. Sul posto è stato chiesto l’intervento urgente dei medici dell’Ats, che hanno subito pensato a liberare il cagnolino e a portarlo nella vicina clinica veterinaria della città affinché potesse ricevere tutte le cure di cui aveva bisogno per riuscire a riprendersi.

Gli agenti della polizia locale non ha ancora concluso le indagini ed ora stanno cercando di capire chi è il proprietario del terreno ritenuto chiaramente responsabile di questo tragico abbandono.

Il cane per ora è ricoverato nella clinica e i medici stanno facendo tutto il possibile per aiutarlo. Quando si sarà finalmente ripreso, sarà trasferito nel canile della città, con la speranza che qualche famiglia si faccia avanti per adottarlo e per donargli la seconda possibilità di vita che merita.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del cane.