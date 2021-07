Essere un veterinario non è solo un lavoro. Quella di fare dottore per animali è una vera e propria missione che alcune persone dal cuore gentile e altruista scelgono di fare per tutta la vita. Igor Holanda è uno di quelli che, negli ultimi giorni, è diventato famoso ovunque per un episodio capitato nel suo studio e ripreso dalle telecamere di video sorveglianza.

Era un giorno di lavoro come un altro per Igor Holanda, un veterinario con molta esperienza nella cura di cuccioli di ogni specie e razza.

Nel suo studio, improvvisamente, è entrato un paziente molto particolare che non aveva nemmeno un appuntamento.

Un cucciolo senza tetto si era intrufolato nella sala d’aspetto dello studio e ha cominciato a fissare i volontari presenti. Gli infermieri hanno detto:

È entrato in punta di piedi e con fare guardingo. Ci è sembrato molto educato, quindi non immaginavamo che fosse da solo. Invece era proprio così. Insieme a lui non c’era nessuno.

Da grande amante degli animali, il dottore ha accolto il cucciolo e lo ha accarezzato. Proprio in quel momento si è accorto che aveva una ferita al collo che si stava infettando e che necessitava di essere pulita e medicata al più presto.

E come avrebbe mai potuto, una persona come il dottor Holanda, che di mestiere aveva deciso di dedicare la sua vita alla cura degli animali, mandare indietro quella silenziosa richiesta di aiuto?

Il veterinario visita e cura il cagnolino

Il veterinario ha cancellato gli appuntamenti successivi e si è occupato del suo particolare paziente solitario. Lo ha messo sul lettino, ha pulito per bene la sua ferita e poi l’ha anche medicata. Nonostante fosse un randagio, il cagnolino si è dimostrato molto educato e rispettoso di quelle persone che avevano deciso di aiutarlo.

Non si sa bene cosa abbia spinto il cucciolo ad entrare proprio lì, ma la cosa certa è che era finito nel posto giusto al momento giusto.

Holland naturalmente non riceverà nessun onorario per questa sua prestazione. Ma non c’è nulla al mondo di migliore per lui, che sapere che un cucciolo sfortunato ora sta meglio grazie alle sue cure.

Il video del cane che entra nello studio del veterinario, è stato visualizzato da centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo e tutti hanno sorriso davanti a quelle dolci immagini.