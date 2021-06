Lion è un cagnolino che dopo aver vissuto un momento drammatico, ha avuto il lieto fine che desiderava. Per fortuna ha trovato una famiglia amorevole, disposta ad adottarlo sin da subito e la sua vicenda ha fatto presto il giro del web. Ora è circondato da tutto ciò che un cane può desiderare.

Una storia con un bellissimo finale, che merita di essere conosciuta. Sono stati gli stessi ragazzi che lo hanno trovato, a renderla pubblica sui social.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per un gruppo di adolescenti. Erano usciti per le strade del loro quartiere in Cina e stavano passeggiando e giocando, come tutti i loro coetanei.

Ad un certo punto però, hanno notato un piccolo randagio, che ha cercato in tutti i modi di attirare la loro attenzione. Era felice di aver trovato quei ragazzi, amorevoli nei suoi confronti.

Lion era dolce e gentile. Il suo unico desiderio era quello di ricevere un po’ di attenzioni, visto ciò che stava vivendo. Era solo e triste e aveva solo bisogno di qualcuno che lo aiutasse.

I ragazzini, nel vederlo in quello stato, sapevano che non potevano lasciarlo anche loro. Infatti hanno subito chiesto aiuto ad un’associazione locale che si occupa di animali in difficoltà.

Il salvataggio di Lion

I volontari sono andati in fretta in quel posto per cercare di aiutarlo. Volevano fare il possibile per mettere fine alle sue sofferenze ed anche per capire bene la sua situazione.

I ragazzi che lo hanno trovato, hanno aspettato con lui e lo hanno tenuto al sicuro per tutto il tempo. Era in balia di tutti i pericoli e per evitare che gli accadesse qualcosa di brutto, sono rimasti al suo fianco.

Lion è riuscito a riprendersi in breve tempo. Ha sempre avuto molta fiducia negli esseri umani e, infatti, i volontari sono riusciti a trovare la famiglia perfetta per lui in pochi giorni. Ora anche lui vive una casa calda, circondato da tutto l’amore che un cane può desiderare.