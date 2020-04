Cane rimasto ferito in un incidente Il cane è rimasto ferito in quell'incidente, ma il poliziotto ha deciso di adottarlo

Diverse settimane fa, gli agenti di polizia della Carolina del Nord, hanno ricevuto una segnalazione su un incidente con un camper. Sono arrivati subito sul posto e la scena è stata davvero drammatica. Mentre stavano cercando di capire, uno di loro si è reso conto, che era rimasto ferito anche un cane.

Era rimasto intrappolato sotto una lamiera e non riusciva a smettere di piangere, poiché si era rotto una della sua zampe.

Gli agenti non potevano lasciarlo solo ed in quelle condizioni. Per questo motivo, si sono messi subito a lavoro e sono riusciti a liberarlo e subito dopo lo hanno avvolto in una coperta.

E’ stato chiesto l’intervento urgente di un veterinario, che quando è arrivato sul posto, senza perdere nemmeno un secondo, ha portato il cucciolo nella sua clinica.

Doveva subire un delicato intervento. Il medico si è subito messo a lavoro per cercare di aiutarlo. Infatti dopo averlo fatto tornare in forze, ha eseguito quell’operazione molto complicata.

Quando è arrivato il suo momento di essere dimesso, nessuno è andato a cercarlo e nemmeno aveva il microchip. Per questo, è stato messo in adozione. Con la speranza di riuscire a trovare la famiglia perfetta per lui.

In realtà, c’era qualcuno che non lo aveva mai dimenticato. L’agente Maybin, intervenuto sul luogo dell’incidente, quando ha saputo che nessuno si era fatto avanti per lui, ha deciso di andare nella clinica e di provare a conoscerlo. Da quel momento, sono diventati inseparabili. Ha subito firmato tutti i moduli per la sua adozione.

Il poliziotto ha deciso di chiamarlo Emory e tutta la sua famiglia è felice di avere in casa il cucciolo. Nonostante il delicato intervento che ha subito, si sta riprendendo bene e molto presto, sarà di nuovo un cagnolino sano ed in salute.

Una storia meravigliosa, che dovrebbe essere conosciuta ovunque. Condividetela con i vostri amici!