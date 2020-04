Krispy la cagnolina che ha vissuto da randagia per molto tempo Krispy la cagnolina che ha vissuto da randagia per molto tempo, ha avuto la sua seconda possibilità di vita

Era un giorno come un altro per i volontari di DAR Animal Rescue, che erano usciti per far mangiare i randagi del posto. Mentre erano in auto, hanno notato sul ciglio di una strada, una randagia che era sola ed in gravi condizioni. Vederla non è stata affatto semplice.

I ragazzi sapevano che non potevano lasciarla anche loro. Per questo sono scesi subito dalla macchina e volevano provare a salvarla.

Quando si sono avvicinati a lei, hanno capito che conquistare la sua fiducia non sarebbe stato semplice. La cagnolina era molto spaventata dagli esseri umani e non aveva la minima intenzione di farsi toccare.

I ragazzi non volevano mollare. Per questo sono stati vicino a lei per molto tempo e quando sono riusciti a prenderla, l’hanno fatta fatta salire sulla loro aiuto e l’hanno portata nella clinica veterinaria della città.

Il medico, dopo un’accurata visita, ha scoperto che doveva essere curata per malnutrizione, disidratazione ed anche per la filaria. Era un cammino lungo per lei, ma nessuno aveva intenzione di mollare.

I volontari l’hanno chiamata Krispy. Durante il periodo in cui è stata ricoverata, ha avuto i primi miglioramenti. In più i ragazzi sono riusciti anche a trovarle una nuova casa adottiva, con una famiglia amorevole, disposta a prendersi cura di lei.

Oggi la cucciola, vive con i suoi nuovi amici umani, che fanno di tutto per vederla felice. I ragazzi, con lei, hanno lavorato a lungo e dopo qualche settimana di ricovero, hanno deciso di portarla nella sua nuova casa. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La cagnolina, oggi, è felice e soddisfatta della sua nuova possibilità di vita. Ogni giorno cerca di ringraziare la sua famiglia per ciò che hanno fatto per lei. Ha tirato fuori la sua personalità dolce e vivace e vederla è davvero incredibile.

