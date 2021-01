Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta poche settimane fa. Un cane ha salvato la vita di un cucciolo di orso, che purtroppo era rimasto solo. Non riusciva più a ritrovare la sua mamma, era spaventato e di conseguenza non riusciva a smettere di piangere. Ora per fortuna sta bene.

Un episodio meraviglioso, che ha stupito migliaia di persone. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi, solo grazie al tempestivo intervento dell’amico a quattro zampe.

Era un giorno come un altro per il cane della famiglia. Era uscito da solo per fare la sua solita passeggiata, nei giardini dietro la sua abitazione. Fino a quel giorno non era mai accaduto nulla di strano.

Però, nel momento in cui il cagnolino è tornato a casa, in bocca aveva qualcosa di insolito. I suoi amici umani sono andati subito a controllare. Da lontano credevano che fosse qualche strano oggetto, ma quando si sono avvicinati hanno fatto l’incredibile scoperta.

Il loro cane aveva appena salvato la vita ad un cucciolo di orso, che non riusciva a ritrovare la sua mamma. Era rimasto solo nel bosco ed era anche molto spaventato.

Quelle persone sapevano che dovevano intervenire in fretta. Infatti sono saliti subito in macchina e lo hanno portato d’urgenza nel rifugio di Wildlife Center.

La strada per la guarigione del cucciolo di orso

I volontari sono rimasti a bocca aperta da quell’episodio, ma sin da subito hanno fatto il possibile per cercare di aiutare il piccolo animale. In un primo momento lo hanno messo all’interno di un’incubatrice, affinché potesse crescere sano ed in salute.

Subito dopo hanno provato a cercare una mamma adottiva, disposta a prendersi cura di lui. Nel rifugio c’era anche un’altra cucciola di orso, che era stata trovata da sola sulla strada ed in poche settimane, hanno capito che potevano tenerli insieme. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I due animali al momento sono ancora nel rifugio. Sono nella stessa incubatrice, poiché possono aiutarsi e coccolarsi a vicenda. I ragazzi a breve li porteranno da un’orsa che si prenderà cura di loro e farà il possibile per farli stare bene.