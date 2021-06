Questa è la storia del povero cane senza pelliccia morente, che non sta affatto bene. Chi doveva prendersi cura di lui a un certo punto ha deciso che non riusciva più a farcela e lo ha praticamente abbandonato al suo destino. Un uomo prega di prendersi cura di lui presentandosi all’improvviso e cercando un’opportunità per lui.

Dong-Jin è un povero cucciolo che è stato trovato in una proprietà a Jeongdongjin, una piccola cittadina della Corea del Sud. Il cane appartiene alla razza Samoiedo, conosciuta per la pelliccia abbondante e soffice. Ma lui era completamente privo di pelliccia e si potevano vedere le sue ossa sotto la pelle.

Ek Park, fondatore di Free Korean Dogs, ha fatto di tutto per salvarlo. L’organizzazione di cani della Corea del Sud ha fatto di tutto per farsi consegnare dal proprietario quel povero cucciolo bisognoso di aiuto.

I veterinari hanno subito visitato il cane, ma non erano sicuri di poter fare qualcosa per lui, visto che era pelle e ossa. Era davvero molto malato e non sapevano se il suo corpo avrebbe gestito tutti i farmaci di cui aveva bisogno per guarire.

Hanno iniziato i trattamenti per la scabbia e ad alimentarlo, perché era completamente malnutrito. Il povero cucciolo era in punto di morte. Tutto il suo corpo peggiorava di giorno in giorno. La sua mente, però, era forte e molto presto ha iniziato a rispondere positivamente a tutte le cure.

Cane senza pelliccia morente: in quattro mesi si è ripreso

La sua pelliccia ha iniziato a crescere e il peso ad aumentare. Il suo umore era molto buono. Lo hanno portato in un rifugio privato in Corea del Sud dove poteva interagire con altri animali. Sembrava davvero molto felice.

La trasformazione che ha subito era semplicemente incredibile. In soli 6 mesi era un cane completamente diverso. E nessuno poteva immaginare che fosse in punto di morte.