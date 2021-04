Cane si vede allo specchio per la prima volta e crede che in casa ci sia un altro cucciolo: guardate cosa fa

Il simpatico video di un cane che si vede allo specchio per la prima volta

Il protagonista di questa simpatica storia è un adorabile cane, che vede per la prima volta il suo riflesso nello specchio. Si trova nella camera dei suoi proprietari, precisamente sul loro comodo lettone.

Improvvisamente, il cucciolo vede un altro cane di fronte a lui e si comporta in modo confuso. Si alza su due zampe, drizza lo orecchie, poi abbaia. Poi realizza che in casa c’è un altro amico a quattro zampe.

Il dolce cagnolino è felice ed elettrizzato al pensiero di avere un compagno di giochi. Inizia a saltare sul letto, continuando a fissare il nuovo amico. Ma aspetta un momento, quel cane imita tutte le sue mosse!

Il cane è di nuovo confuso, così inizia ad abbaiare contro lo specchio, come se volesse comunicare con lui e chiedergli cosa stia facendo!

Alla fine del video, Fido è semplicemente felice di avere un altro fratello peloso in giro per casa e va verso la sua mamma, come se volesse comunicarle la bella notizia.

Dopo la pubblicazione del filmato sui social network, questo simpatico cucciolone ha fatto sorridere migliaia di persone. Il video è diventato virale ed ha raggiunto un incredibile numero di visualizzazioni.

In tanti hanno ringraziato la sua famiglia, per aver condiviso un momento così divertente. Siamo abituati, sul web, a vedere solo video di maltrattamenti. Abbiamo bisogno anche di immagini come queste, capaci di rallegrarci la giornata e di stamparci un sorriso sul volto.

Non conosciamo il nome di questo simpatico amico a quattro zampe, ma siamo certi che dopo quanto accaduto, la famiglia stia facendo un bel pensierino su un’altra adozione! O magari hanno già accontentato il bimbo peloso di casa! Ci auguriamo allora di vedere presto questo cucciolo giocare con un nuovo compagno peloso e divertirsi per tutta la casa!

I vostri cani cosa fanno quando si vedono allo specchio?