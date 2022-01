In un giorno di festa, che avrebbe dovuto trascorrere felice in famiglia, questo povero cane è stato scaricato come spazzatura

Un cane trovato abbandonato proprio il giorno di Natale. Quando le persone dovrebbero essere più buone, dovrebbero farsi coinvolgere dalla magia delle luci colorate e invece riescono comunque a compiere dei gesti così crudele.

L’episodio è accaduto per le strade di Tyler, nel Texas. Il povero animale si era accovacciato sul divano. Forse l’unico oggetto che gli ricordava quella cuccia calda che aveva nella sua casa.

In quel giorno di festa, mentre tutti si radunavano con le famiglie pronti a mangiare e a sorridere, questo cane se ne stava al freddo, solo e triste, tradito da quelle persone che amava più di se stesso. È rimasto in quel preciso punto dove è stato abbandonato, nonostante la fame e il freddo, perché sperava che tornassero a prenderlo. Ma non è mai accaduto.

Il salvataggio del cane sul divano

Fortunatamente, qualche passante intenerito dalla scena, ha scattato delle foto e le ha pubblicate sui social network, chiedendo informazioni sul cucciolo. In poco tempo si sono diffuse ovunque, fino ad arrivare all’attenzione dell’associazione Nicholas Per Haven.

I ragazzi sono subito intervenuti sul posto e una volta trovato il cane di quella foto, lo hanno portato al rifugio. Gli hanno fornito tutto ciò di cui aveva bisogno e gli hanno perfino trovato una casa temporanea per trascorrere i restanti giorni di festa.

Al momento del ritrovamento, il cucciolo era magro e aveva sul corpo evidenti segni di aggressione. I ragazzi credono che sia stato attaccato dai cinghiali, ma non sono riusciti a scoprire altro sul suo triste passato. Era abituato al contatto umano, non è stato difficile per i volontari interagire con lui, quindi è certo che avesse una famiglia umana.

Oggi il suo incubo è finito e nonostante il triste Natale, ha davanti a sé una seconda possibilità di vita. Non appena l’associazione stabilirà che è pronto per un’adozione, quegli angeli che gli hanno salvato la vita si occuperanno anche di trovargli una casa per sempre.