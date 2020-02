Cane Golden Retriever alle prese con un gatto troppo affettuoso: il video della sua reazione Il video di Dasy, un cane di razza Golden Retriever alle prese con un gattino un po' troppo affettuoso: il video della sua reazione ha fatto il giro del web

Oggi vogliamo mostrarvi le simpatiche immagini del video di un cane di razza Golden Retriever alle prese con un gattino un po’ troppo affettuoso. Avete presente il famoso detto “essere come cane e gatto“?

Un modo di dire che paragona questi due amici a quattro zampe ad acerrimi nemici. Animali così diversi eppure così simili che, secondo l’opinione comune, proprio non si possono vedere. Eppure le storie di cani e gatti che sono riusciti a stringere un rapporto di amicizia bello e profondo sono tantissime.

A dimostrazione del fatto che si tratta di un antico mito che è arrivato il momento di sfatare. E come detto, sono molte le storie che lo dimostrano. Noi vi abbiamo parlato degli amici cane e gatto, o ancora del legame speciale tra cane e gatto.

Oggi invece vogliamo andare un po’ controcorrente. Certo, non vi racconteremo la storia di un cane e di un gatto che non si sopportano e che si odiano l’un l’altro. Vi parleremo di due animali che si vogliono sì bene ma che, come spesso succede, hanno anche i loro momenti no.

O meglio, il cane in questione ha un momento no, mentre il gatto fa finta di niente. Il video di questo cane di razza Golden Retriever alla prese con un gatto un po’ troppo affettuoso ha già fatto il giro del web.

Questo perché la reazione del cane e l’indifferenza del gatto hanno divertito moltissime persone. Quasi come a voler dimostrare la superiorità del gatto che, nonostante le minacce del suo amico, non si mostra affatto spaventato e continua a fare ciò che sta facendo.

Nelle immagini si vede un gattino nero, di cui non conosciamo il nome, alle prese con un cane di nome Dasy. Dasy è una cagnolina di razza Golden Retriever che vive insieme alla sua famiglia e insieme al fastidioso gatto nero. Perché diciamo fastidioso?

Provate a guardare il video e capirete in un attimo. Il gatto continua imperterrito a leccare il cane che, un po’ infastidito, prova anche a mostrargli i denti per farlo desistere. Ma niente, il felino continua come se niente fosse!

