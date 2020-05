La foto su Twitter di due cani abbracciati per strada: ecco la loro storia La storia dell'immagine diffusa su Twitter, di due cani abbracciati per strada, dopo l'incontro dei loro proprietari

Le immagini di due cani abbracciati, che si sono incontrati per strada, stanno impazzando i social network nelle ultime ore. In molti si sono domandati chi fossero e perché si stessero abbracciando con tanto amore ed è proprio per questo, che abbiamo deciso di scoprire la loro storia. Una storia bellissima, condivisa da un utente di Twitter di nome Libby Pincher.

pls look at what my dad sent me this morning I cannot even😭❣️🐶 pic.twitter.com/QTy5J8uEwZ — 𝐋𝐈𝐁𝐁𝐘 🦋 (@libpincher) May 19, 2020

Monty e Rosie, questi i nomi dei due cani, uno dal pelo bianco e uno dal pelo nero, sono fratelli! L’utente ha raccontato che facevano parte della stessa cucciolata, insieme ad altri quattro cuccioli. Sono stati adottati e da allora non si sono più visti, fino all’incontro per strada, quando al primo sguardo, si sono riconosciuti.

Mentre stava passeggiando con il cane, Libby ha incontrato un altro proprietario, con un cane identico al suo, ma con il pelo di colore bianco!

I due cani si sono fermati, come fanno di solito gli amici a quattro zampe per odorarsi e per giocare, ma Rosie e Monty si sono abbracciati!

Dopo aver chiacchierato a lungo, i due proprietari hanno scoperto di aver adottato due fratelli! La loro reazione è stato qualcosa di inspiegabile, di incredibile e dopo la pubblicazione delle loro foto sui social network, nel giro di pochissime ore, si sono diffuse in ogni parte del mondo!

Un’altra storia meravigliosa, che vale la pena raccontare e conoscere, un’altra storia che dimostra che gli animali ricordano e che hanno dei sentimenti! Un’altra storia che dovrebbe far ricredere tutti coloro che continuano a ripetere che sono soltanto cani, che non provano nulla, ma invece hanno tanto da insegnarci!

Questa vicenda ci ricorda un po’ la storia di Gus e Laurie, i due pastori tedeschi abbracciati. Sono stati raccolti per le strade e salvati e per tutto il viaggio in macchina, sono rimasti l’uno accanto all’altro!