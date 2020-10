Il matrimonio di Sally e Cary Burky ha fatto emozionare migliaia di persone, poiché hanno scelto di far partecipare alla festa, anche i cani del rifugio. Il loro desiderio è proprio quello di aiutarli a trovare delle famiglie per sempre. Vogliono che tutti siano consapevoli di ciò che vivono in quei luoghi ogni giorno.

Tutti gli invitati sono rimasti stupiti dalla loro scelta e qualcuno di loro, poco dopo le nozze ha deciso di donare una casa ad un animale che ne aveva bisogno. I due ragazzi sono riusciti nel loro obiettivo.

Tutto è iniziato quando la coppia stava organizzando le loro nozze. La ragazza ha sempre avuto un amore profondo per i cuccioli a quattro zampe, infatti ha fatto la volontaria nel rifugio per molto tempo.

Inizialmente il desiderio dei due giovani era quello di far partecipare il loro pit bull ed il loro amato gatto. Però alla fine hanno deciso di cambiare idea.

Sally, insieme ai suoi amici volontari, ha deciso di portare alla festa anche gli altri cani che vivono nel rifugio. Anche loro meritano una casa ed una famiglia disposta ad amarli.

Infatti nel momento in cui erano tutti impegnati alla festa, è arrivata la sorpresa. I due sposi hanno voluto anche scattare delle foto con i cuccioli, per mostrare a tutti cosa avevano fatto. Il loro scopo era proprio quello di sensibilizzare le persone.

Sally e Cary Burky: il racconto

Ho solo pensato che la cosa più giusta era far partecipare alla festa anche alcuni animali che avevano bisogno di una casa per sempre. Meritavano anche loro di far parte della nostra giornata speciale. Il mio desiderio era riuscire a trovare delle famiglie perfette per loro o che qualcuno avesse potuto fare delle donazioni al rifugio. Una cagnolina chiamata Yazzy ha trovato una famiglia, proprio pochi giorni fa.

Il matrimonio di questa giovane coppia è diventato presto virale sul web. Tutti sono rimasti stupiti da come hanno voluto condividere la loro giornata speciale con i cani che ne hanno bisogno.