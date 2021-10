I cani sono definiti gli animali più intelligenti e i migliori amici dell’essere umano. Anche se molte persone continuano ad affermare che non siano in grado di pensare ed agire. Questa storia però ci dimostra che la natura può essere sorprendente.

Credit: Rumble

Tutto è iniziato quando un giorno, le raffiche di vento hanno trascinato via il kayak di una famiglia nel lago. Purtroppo due dei cani domestici erano rimasti a bordo del lungo canotto e la paura per quelle persone è stata molta. Non sapevano però che un altro angelo peloso sarebbe presto arrivato in loro soccorso.

Credit: Rumble

I due animali continuavano ad abbaiare mentre si allontanavano dalla loro famiglia e dalla terra ferma.

Ma il labrador dal pelo nero si è tuffato in acqua ed è intervenuto per salvare la situazione! Se non fosse stato per il lavoro di squadra, forse le cose sarebbero andate diversamente.

Credit: Rumble

Quando i due cani a bordo del kayak hanno capito che il loro amico a quattro zampe voleva salvarli, hanno pensato di escogitare un piano per aiutarlo. Hanno lanciato verso il cucciolone la corda che si trovava sul canotto, così da permettergli di trascinarli a riva più velocemente. Non è sorprendente? Guardate voi stessi cos’è accaduto nel video di seguito:

Il video pubblicato sulla piattaforma Rumble, si è presto diffuso in tutto il mondo ed ha lasciato migliaia di persone a bocca aperta. All’inizio del filmato si vedono i due poveri cuccioli spaventati, che piangono cercando aiuto intorno a loro. Si vede poi un labrador nero che si getta in acqua e che cerca di nuotare verso di loro. Quando è quasi vicino al kayak, i due cani gli passano la corda e il cucciolone riesce a tirarli verso la riva. Non è la scena più incredibile e sorprendente che abbiate mai visto?