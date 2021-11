Quando la vita presenta delle gioie, non si vede l’ora di condividerle con le persone che si amano di più. Questo vale per gli umani, ma ovviamente vale anche per i nostri amici a quattro zampe. Guardate cosa fa questo golden retriever di nome Captain quando vede la neve scendere dal cielo per la prima volta.

Quando Captain, un bellissimo e dolcissimo cagnolino di razza golden retriever, è entrato nelle vite di Liz Andersen, suo marito e suo figlio piccolo, tutto è incredibilmente migliorato. Il figlio di Liz è autistico e il cucciolo lo ha preso particolarmente a cuore, aiutandolo e coccolandolo ogni volta che può.

C’è qualcuno, anzi qualcosa, che però il cucciolone ha adorato ancor di più fin dal suo primo ingresso in casa.

Il bambino aveva una tigre bianca di pezza, ma quando Captain l’ha vista, l’ha subito scelta come suo nuovo giocattolo e migliore amico. Non passò molto prima che il cucciolo distrusse quell’animale imbalsamato, ma in poco tempo ha trovato un’altra tigre, sta volta arancione, con cui giocare e dormire.

Captain vede la neve per la prima volta

Per motivi legati al lavoro, Liz e suo marito hanno dovuto trasferirsi dalla California a Denver, in Colorado. Hanno abbandonato il mare, il sole e il caldo torrido, trovando così i bellissimi paesaggi e le montagne del Colorado.

Tutto questo avrebbe comportato delle grandi differenze nello stile di vita della famiglia e del cucciolo. Ma tutti erano entusiasti di questa nuova esperienza.

Ben presto è accaduta una cosa che Captain non aveva mai visto prima. Ha iniziato a nevicare. Il cucciolo non riusciva a capire cosa fossero quei fiocchi bianchi e soffici che cadevano dal cielo, così ha iniziato a saltellare e scodinzolare, chiedendo ai suoi genitori di uscire fuori in giardino a controllare.

Dopo qualche giro su e giù nel patio, Liz e suo marito hanno visto il loro cane tornare indietro e chiedergli di entrare dentro. I due non hanno capito il perché, finché non hanno aperto il portone.

Di corsa è andato in camera, ha afferrato il suo tigrotto arancione e lo ha portato fuori. Era così euforico che non vedeva l’ora di condividere la sua gioia con il suo amico di peluche.