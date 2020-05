Carabinieri salvano cane: verrà adottato ad Amatrice Cane salvato dai carabinieri, che lo hanno trovato a vagare sulla Salaria: verrà adottato ad Amatrice

Una vicenda meravigliosa è avvenuta nei giorni scorsi. Due carabinieri, durante un servizio di pattuglia, hanno notato un cane abbandonato e senza rifletterci, si sono fermati per salvarlo. Ora sono riusciti già a trovare la famiglia perfetta per lui!

Una storia con un lieto fine bellissimo, che dovrebbero conoscere tutti. Ora il cucciolo ha trovato una nuova casa e delle persone amorevoli, che vogliono prendersi cura di lui.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto sulla Salaria, a Roma. Era un giorno come un altro per i due agenti, di Cittaducale, che erano usciti per fare il loro lavoro.

Stavano percorrendo quella strada, quando ad un certo punto, hanno notato il cagnolino, che era solo ed abbandonato. Entrambi sapevano che se l’avessero lasciato in quello stato, avrebbe perso la vita.

Per questo motivo, hanno deciso di fermarsi e di salvarlo. Il cucciolo era spaventato e spaesato. Molto probabilmente era riuscito ad allontanarsi dalla casa da dove viveva e non veniva trattato bene ed era arrivato in quella strada.

I carabinieri dovevano fare qualcosa. Infatti si sono fermati, lo hanno sfamato e lo hanno portato ad un veterinario per garantirgli le cure di cui aveva bisogno.

Poco dopo, un uomo di Amatrice si è fatto subito avanti per adottarlo. Tutti sono felici per questa adozione speciale, poiché sono certi che il cucciolo avrà la seconda possibilità di vita che merita.

Tutto questo è stato possibile, solo grazie all’intervento dei due agenti, che hanno deciso di fermarsi ed aiutarlo. Se loro non fossero intervenuti, è probabile che il cane, non sarebbe riuscito a sopravvivere in quella strada.

Una storia che con un finale meraviglioso. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!