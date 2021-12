Carolyn Smith si è lasciata andare ad un lungo sfogo, dopo che qualcuno ha sparato al suo cane Mikee.

Sto facendo delle indagini per scoprire chi è stato, solo un uomo di m**** può sparare ad un cane pacifico e buono come Mikee senza motivo.

È rimasto con una pallottola di piombo dentro, non potevano operare perché rischiava di perdere la zampa. Non dico altro perché posso andare troppo oltre.

Carolyn Smith, ballerina, coreografa e personaggio televisivo, conosciuta in particolar modo per essere nella giuria del talent show Ballando con le stelle, ha poi raccontato di avere tre cani. Due Yorkshire Terrier di nome Sir Scotti e Bibi è un labrador di nome Mikee.

Il noto volto della tv, un giorno ha scoperto che il cucciolo zoppicava e che c’erano giorni in cui stava meglio e giorni in cui, invece, stava davvero male. Così ha chiesto a suo cognato di portarlo dal veterinario ed è stato allora che ha scoperto che qualcuno gli aveva sparato.

Chi tocca i bambini, chi tocca gli animali, sono proprio dei pezzi di m*****. Chi conosce Mikee sa che il cane più buono del mondo. Non fa male a nessuno. Ha fatto un giro intorno all’esterno della casa, perché noi siamo in mezzo ai campi e qualcuno vicino a casa mia, con un fucile sicuramente, perché ci sono le pallottole piccoline all’interno della zampa, quelle che si usano per gli uccelli, anatre animali del genere, ha sparato al mio cane. E credo abbia sparato anche ai cani di mio cognato.