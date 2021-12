Il protagonista di questa storia di chiama Chipper ed è un bellissimo cucciolo di Beagle che, nel corso della sua vita, ne ha dovute passare davvero troppe. Fuggito via dopo la morte del suo papà, è riuscito a tornare nella sua nuova casa quasi due anni dopo che si era perso. Una storia incredibile che merita di essere conosciuta da chiunque. Eccola di seguito.

La vita di questo cagnolino non è stata tutta rose e fiori. All’inizio viveva in una casa terrificante e non riceveva alcuna cura. Poi un’associazione lo ha salvato e lo ha affidato alle cure di un ragazzo dolcissimo di nome Jason, che si è occupato di lui come meglio nessuno avrebbe potuto fare.

Come se il suo passato non fosse stato abbastanza triste, il cagnolino ha dovuto affrontare la morte del suo adorato papà. Jason è morto improvvisamente in un incidente e non c’era più nessuno che poteva occuparsi di lui. Anche Suzie, la madre di Jason, con il cuore in frantumi aveva dovuto scegliere di affidare il cucciolo ad un’associazione, poiché impossibilitata ad adottarlo personalmente.

Data la sua dolcezza, Chipper non ci ha messo molto tempo prima di trovare un’altra persona splendida che lo adottasse. Amani Quassem, la persona che lo ha preso in casa, ha promesso a Suzie di trattarlo con quanto più amore possibile e di aggiornarla costantemente sulla vita del cucciolo.

Chipper scomparso nel nulla

Forse confuso da tutto quello che gli era successo e dal trasferimento che dalla Carolina del Nord lo aveva portato in Georgia, il cagnolino è fuggito via dalla casa di Amani ed ha fatto perdere ogni sua traccia.

Amani ha provato a cercarlo ovunque per mesi, ma non aveva mai trovato nessuna sua traccia. Tanto che sia lui che Suzie, alla fine si erano rassegnati al fatto che non lo avrebbero più rivisto.

538 giorni dopo, però, è successa una magia straordinaria. La società del microchip di Chipper ha contattato Amani e lo ha avvisato che il suo cane era stato salvato dalle strade della Florida, a oltre 600 km di distanza dalla Georgia.

Amani ha subito chiamato Suzie che, come lui, non riusciva a credere a questo miracolo.

Essendo più vicina, Suzie è saltata subito in auto ed è andata a prendere il cucciolo. Dopo pochi giorni, Chipper era di nuovo a casa sua con Amani.

Suzie è sicura che se il cucciolo era sano e salvo ed è riuscito a tornare a casa, il merito era di Jason, che ha protetto tutti dal paradiso.