Carpi, uomo porta a spasso il criceto Carpi, scoperto uomo che portava a spasso un criceto. Ecco come si è giustificato con gli agenti..

Una vicenda che ha dell’incredibile, è accaduta pochi giorni fa. Durante uno dei soliti controlli delle forze dell’ordine, è stato scoperto un uomo che è uscito dalla sua abitazione, per portare a spasso il criceto, all’interno della sua gabbia. La giustificazione non ha convinto gli agenti.

Nella zona di Carpi, dove è avvenuta questa vicenda, è stata scoperta anche un’altra persona che portava a spasso il coniglio ed è stata multata.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto pochi giorni fa. Le forze dell’ordine, durante un controllo, hanno notato un uomo che passeggiava con in mano una gabbia, all’interno di uno dei parchi comunali della città.

Quando si sono avvicinati, hanno visto che dentro c’era un piccolo criceto. Quando gli hanno chiesto il motivo della sua uscita, lui si è giustificato dicendo:

“L’ho portato a prendere una boccata d’aria. Ha bisogno di distrarsi, è diventato irascibile a stare in casa!” Questa giustificazione però, non ha affatto convinto gli agenti.

Infatti, l’uomo ora è stato multato sia per essere uscito dalla sua abitazione, senza una motivazione valida e sia perché è entrato all’interno di un parco, il cui ingresso è stato vietato proprio da un’ordinanza comunale. Questa vicenda ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone, poiché non era mai accaduto prima un evento simile.

Le forze dell’ordine, a causa dei nuovi Decreti emanati del Governo ha multato e denunciato moltissima gente, perché non hanno rispettato le regole che sono state richieste.

Per uscire sono state usate diverse giustificazioni e la maggior parte di queste non hanno convinto gli inquirenti, poiché considerate non attendibili con la linea usata dallo Stato. Nei giorni scorsi sono state rilevate trentasei violazioni, tra Carpi, Campogalliano, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, San Prospero e Mirandola.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Bologna Repubblica