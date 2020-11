Cash è un dolce cane, che poche settimane fa è stato portato dal suo amico umano nella clinica veterinaria, per essere sottoporlo ad eutanasia. Purtroppo è rimasto vittima di un grave incidente e l’uomo credeva che non fosse più utile per i suoi scopi. Così voleva mettere fine alla sua vita.

CREDIT: FACEBOOK

Era un giorno come un altro per il cucciolo, era fuori la sua abitazione e stava passeggiando per il quartiere. Lo faceva spesso e fino a quel momento non è mai capitato nulla di insolito.

All’improvviso però, un’auto è passata ad una velocità molto elevata ed ha investito il piccolo Cash. Quella persona invece di fermarsi per capire le sue condizioni, ha deciso di fuggire via.

Lo ha lasciato solo e sofferente sul ciglio della strada. Uno dei vicini ha lanciato subito l’allarme ed il suo amico umano, è andato a vedere tempestivamente.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo ha preso il cane in braccio e lo ha portato nella clinica veterinaria della città, ma invece di capire la reale situazione del cucciolo, ha chiesto solo di mettere fine alla sua vita.

Cash in realtà non era in pericolo. A causa dell’impatto si era rotto una gamba, ma con una delicata operazione sarebbe potuto tornare a stare bene. Il dottore senza dire nulla al suo amico umano, ha accettato la sua richiesta ed lo ha mandato via.

La decisione del veterinario per il piccolo Cash

CREDIT: STORIES OF ANIMALS

Ovviamente il veterinario non avrebbe mai messo fine alla vita di Cash. Infatti ha chiamato i volontari di Humane Society e gli ha chiesto di aiutarlo nel suo periodo di convalescenza.

Il medico ha sottoposto il cane all’intervento e poche settimane dopo lo ha trasferito nel rifugio. I ragazzi si sono occupati di lui per molto tempo ed alla fine sono riusciti anche a trovare una famiglia perfetta per il cucciolo.

CREDIT: FACEBOOK

Quelle persone stanno facendo il possibile per farlo adattare nella nuova casa. Si sono follemente innamorati del cane ed il loro unico desiderio è quello di poterlo vedere sano e felice. Dopo tutto ciò che ha vissuto, è arrivato il lieto fine anche per questo dolce cagnolino.