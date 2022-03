La storia della cagnolina Celeste ha scaldato il cuore di migliaia di persone sul web.

Nonostante sia una cucciola calma, dolce ed amorevole, è stata abbandonata all’età di 2 anni da una persona senza cuore, non appena ha scoperto che era rimasta incinta.

Celeste è stata costretta a vivere per strada, a procurarsi il cibo per portare avanti la gravidanza e infine a partorire da sola, impaurita.

Dopo il parto, ha fatto del suo meglio per prendersi cura dei suoi bambini, ma era troppo debole. Tanto che non riusciva nemmeno a reggersi in piedi sulle sue stesse zampe.

Nessuno potrebbe mai nemmeno immaginare quanto difficile sia la vita per un cane randagio.

Fortunatamente, ci sono i volontari, che lottano ogni giorno per salvare questi poveri animali, abbandonati e maltrattati dagli esseri umani.

Quando un’associazione ha trovato Celeste, era così magra che non riusciva a produrre il latte per nutrire i suoi cuccioli.

Oggi Celeste ha una nuova vita

Grazie all’intervento di quegli angeli, mamma cane e cuccioli sono presto tornati in salute. Una mamma devota che ha fatto tutto il possibile per tenere in vita i suoi cuccioli per 5 mesi.

Celeste preferirebbe morire piuttosto che lasciare che i suoi cuccioli muoiano di fame. Dopo una vita difficile per strada, ha fatto di tutto per assicurarsi che la sua prole stesse bene e al sicuro e che venisse dato loro lo stesso amore che gli dava lei, da quelle persone.

È riuscita ad allattare i suoi bambini, a tenerli in vita, mentre lei stava morendo di fame.

Oggi Celeste vive con la sua nuova mamma umana, una donna di nome Elaine.

È entrata a far parte della sua vita, poco dopo che ha perso la sua amica quattro zampe. È stato quasi come se il tempismo fosse stato pianificato in anticipo. Avevano bisogno l’una dell’altra.

Celeste ha ripreso peso ed è tornata in forze. Quattro dei suoi 5 cuccioli hanno già trovato una casa per sempre, nello stesso quartiere della loro mamma e spesso ha modo di rincontrarli e coccolarli.