Cerca di scaldare il suo papà umano per proteggerlo dal freddo, mentre l’altro cane scappa via in cerca di aiuto: com’è finita la triste storia

Tutti ricordano la storia del cane Baby Dog e del suo proprietario David Deshon, trovato senza vita durante una tempesta di neve. L’uomo era rimasto bloccato con la sua auto, insieme ai suoi due cani. Infatti, oltre a Baby Dog, quel giorno con loro c’era anche Buddy.

Mentre il primo è rimasto in macchina con il suo adorato papà, sdraiato sul suo petto, nel tentativo di scaldarlo e proteggerlo dalle basse temperature. L’altro si è allontanato dalla macchina, in cerca d’aiuto. Ed è proprio grazie a lui, che i soccorritori sono riusciti a trovare la vettura.

Una volta aperto lo sportello, si sono ritrovati davanti ad una scena straziante. L’uomo era ormai senza vita e il suo amico a quattro zampe, continuava a piangere e a proteggerlo. Quando ha visto quegli estranei, che volevano avvicinarsi alla persona più importante della sua vita, Baby Dog ha cercato di impedirlo in ogni modo. Alla fine, le forze dell’ordine hanno deciso di chiamare un conoscente del cucciolo, così da fargli capire le loro buone intenzioni.

Dopo la tragedia, che in poche ore si è diffusa in tutto il mondo, la figlia dell’uomo defunto ha scelto di non farsi carico dei due cani. Non poteva dare loro ciò che si meritavano e così, li ha ceduti al rifugio del posto.

Non importa quanto li voglia, perché fanno parte di mio padre e amo quei cani, se non posso dare loro l’attenzione di cui hanno bisogno non è giusto nei loro confronti. Devo pensare a cosa è meglio per loro.

L’adozione di Baby Dog

Un’amica di famiglia, dopo aver saputo della situazione degli animali e della difficile decisione della donna, ha deciso di farsi avanti per adottarne almeno uno. Sua madre malata di tumore, aveva da poco perso il suo cane e avevano sempre parlato del fatto di adottarne un altro.

Così, ha deciso di recarsi personalmente alla struttura per conoscere Baby Dog. I volontari le avevano parlato di un cane triste e traumatizzato da ciò che era accaduto. Ma quando è entrata nel suo box, la donna ha incontrato un animale dolcissimo, che si è lasciato coccolare e che le ha poggiato la testa sulle gambe.

Tutti i volontari erano a bocca aperta. L’ho portato a fare una passeggiata e arrivato il momento di rientrare, gli ho chiesto se voleva venire con me e se voleva una famiglia. Baby Dog ha scodinzolato ed è stato allora che ho capito che avevamo trovato il nostro cane.

Il giorno successivo, il cucciolo ha lasciato il rifugio, per andare a vivere con la sua nuova mamma umana.

Anche Buddy, in seguito, ha trovato una famiglia amorevole. La sua permanenza al rifugio, è durata un po’ di più, per via di una grave infezione al tratto urinario. Oggi però sta bene e vive con un nuovo papà umano.