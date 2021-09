Chaba e sua madre erano costretti a vivere in un recinto di cemento, senza il cibo necessario per nutrirsi: salvati dai volontari

Chaba è una cucciola di elefante nata in un piccolo recinto di cemento nei locali di un campo di elefanti nella città di Chiang Mai, in Thailandia. La sua mamma era costretta ad esibirsi in diversi spettacoli quotidiani per intrattenere i turisti.

Credit: FACEBOOK/ SAVE ELEPHANT FOUNDATION

All’elefantino spettava lo stesso destino, ma fortunatamente i soccorritori dell’organizzazione Save Elephant Foundation sono intervenuti in suo aiuto.

Ry Emmerson, project manager della fondazione, ha raccontato durante un’intervista:

Quando la nostra squadra ha appreso della difficile situazione di Chaba e di sua madre, BunMa, siamo andati al campo per vedere come potevamo aiutarli.

Una volta recati a quel campo, i volontari hanno trovato l’elefantino e sua madre in un recinto di cemento senza alcun tipo di alimentazione. Inoltre, mamma elefante era legata per una zampa a una corta catena. Avevano urgentemente bisogno di aiuto e di cure mediche.

Credit: FACEBOOK/ SAVE ELEPHANT FOUNDATION

Il fondatore dell’associazione si è preso la responsabilità di negoziare il rilascio della famiglia di elefanti e dopo mesi, è riuscito a liberarli.

I volontari hanno attutato un piano per trasportarli al santuario grazie all’utilizzo di un camion. Ma BunMa era molto nervosa e aveva paura di essere separata dal suo bambino, quindi non voleva entrare nel veicolo.

Abbiamo deciso che era più sicuro per loro andare a piedi al nostro santuario. Dopo due ore di cammino sono arrivati ​​all’Enp e sono stati accolti dai nostri colleghi.

Il primo bagnetto di Chaba

La reazione di Chaba davanti alla possibilità di fare il suo primo bagnetto, ha lasciato stupiti tutti i presenti.

L’elefantino non è riuscito a trattenere l’eccitazione. Ha scoperto una delle sue attività preferite e ora si diverte a giocare nell’acqua.

Ama sguazzare nell’acqua e poi tornare dalla mamma per rassicurarla. Ora ama giocare in piscina con la sua palla mentre sua madre si gode dei deliziosi frutti.

Credit: FACEBOOK/ SAVE ELEPHANT FOUNDATION

Mamma e figlio oggi si godono una vita piena in natura, socializzando con altri animali, cercando cibo e giocando come mai prima d’ora!

