Il cucciolo aveva trovato un posto sicuro dove schiacciare un pisolino, ma l'amico elefantino non la pensava affatto così

Il mondo degli animali è così meraviglioso e variopinto che è in grado di stupirci ogni giorno. La gag che divertono di più gli spettatori, sono senza dubbio quelle in cui due animali di due specie completamente diverse tra loro interagiscono tra loro creando uno show davvero esilarante. Questo è proprio il caso di un cane e di un elefantino protagonisti di un video diventato virale su internet.

L’episodio è accaduto in Thailandia, ma ha rapidamente fatto il giro di tutto il mondo, divertendo milioni e milioni di utenti da ogni parte del globo.

Nella clip si vede un cucciolo di cane che fa il suo solito riposino pomeridiano. Le alte temperature del periodo richiamano tutti ad una siesta e questo bellissimo mix di labrador non voleva di certo venir meno. Così si è trovato un posticino al riparo dal sole e stava schiacciando un bel pisolino.

Lui pensava di essere al sicuro da schiamazzi e occhi indiscreti, invece, un amico molto particolare ha deciso di andare ad infastidire lui e il suo sonno.

L’elefantino tenta di svegliare l’amico cane

Improvvisamente, nell’inquadratura della telecamera che stava registrando tutta la scena, è entrato un nuovo ospite. Un elefantino che, mentre si aggirava nei dintorni, aveva visto il cane dormire e aveva deciso di andare a svegliarlo. I presenti hanno raccontato:

L’elefante ha iniziato prima a sfiorarlo dolcemente. Poi, vedendo che il cucciolo non reagiva, ha provato a smuoverlo con maggior veemenza.

Ma il cucciolone doveva essere proprio molto stanco. Quelle spinte del cucciolo di elefante parevano non spostarlo minimamente. Anche il canto del gallo che si sente in sottofondo pareva non scalfire affatto la voglia di riposare.

Uno dei presenti, allora, ha preso un filo d’erba molto lungo e glielo ha passato sul corpo e sulle orecchie. Solo a qual punto il cucciolo, infastidito, si è smosso e si è grattato l’orecchio.

Ma a volte la stanchezza è così forte che può vincere su tutto. E nonostante tutti avessero provato a svegliare il cane stanco, lui ha continuato imperterrito a ronfare serenamente.

La scena esilarante è stata poi pubblicata su YouTube, dove in pochissimo tempo ha raggiunto quasi 6 milioni di visualizzazioni. Se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici e fate fare una risata anche a loro.