Il video del cane cieco Chapter si è diffuso in tutto il mondo: in mezzo ai tanti odori del parco, ha riconosciuto quello del suo umano

Chapter è un Cocker Spaniel di 15 anni cieco, che ci ha lasciato una lezione molto importante. La cecità è una condizione che può spaventare i possibili adottanti, ma non è affatto una condanna a morte per un amico a quattro zampe.

Anche se cieco, un cane riesce ad adattarsi alla vita, grazie al suo olfatto e al suo udito.

Chapter è diventato famoso sul web, dopo che il suo papà umano ha condiviso un filmato sui social network. Ha ripreso il momento in cui è arrivato al parco per incontrare il suo fedele amico peloso.

Incapace di vederlo, il Cocker Spaniel ha subito capito che il suo amato papà era arrivato da lui e non è riuscito a trattenere l’eccitazione.

Nel filmato, si vede il cane di 15 anni al guinzaglio con un’altra persona. Se ne sta tranquillo a godersi l’aria fresca del parco e ad ascoltare i rumori che lo circondano.

Ad un certo punto il suo naso sente qualcos’altro, era l’odore del suo proprietario! La gioia incontrollabile di Chapter prende subito il sopravvento. Inizia a saltare e a correre, la sua espressione e i suoi movimenti sono riusciti a commuovere tutti i presenti.

Il video del cane Chapter

“Sì, sono io, sono io!” esclama il suo papà. Ma questo il cucciolo lo sapeva già, ha riconosciuto il profumo dell’amore dal primo istante in cui ha compiuto un passo verso di lui!

La sua storia è diventata virale come lezione per tutti coloro che credono che un cane cieco sia condannato ad una vita triste o che sia un animale che non merita di trovare una famiglia o che non sia in grado di amare.

Gli esseri umani non possono comprendere la forza del naso di un cane. Un amico a quattro zampe può captare gli odori da lontano e persino distinguere odori molto particolari tra una miriade di distrazioni.

Chapter si trovava in un parco affollato, eppure in mezzo a quei tanti odori, ha sentito il suo papà!