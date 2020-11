Chase Grossman è un ragazzo di soli 22 anni, che per tutta la vita ha sofferto di fobia sociale, ossia un’ansia estrema che lo travolge nelle situazioni sociali con altre persone. Una cosa che lo ha sempre aiutato, è stato il suo amore per gli animali e Chase oggi ha trovato un modo per usarlo in suo favore.

Non esiste nulla al mondo che gli dia più gioia dell’accarezzare un amico a quattro zampe. Ogni vota che ne incontra uno per strada, tutto ciò che vorrebbe, è fermarlo e coccolarlo per qualche minuto. Ma il solo pensiero di dover parlare con i suoi proprietari, lo manda nel panico.

Credit: Chase Grossman

Recentemente, durante un viaggio Portland, Chase si è ritrovato in una città che ama gli animali nel vero senso della parola. Una città popolata da molte persone che passeggiavano amorevolmente con i loro animali domestici.

Li guardavo ammaliato e pensavo a quanto sarebbe stato bello avvicinarmi a loro e accarezzarli, senza dover chiedere il permesso ai loro proprietari. Poi, scherzando con i miei amici, ho avuto un’idea.

Il tatuaggio di Chase Grossman

Credit video: MedCircle – YouTube

Dopo quella conversazione con i suoi amici a Portland, Chase ha deciso di farsi un tatuaggio. Una scritta ben visibile sull’avambraccio: “Posso accarezzare il tuo cane?“

Credit: Chase Grossman

Per molti può sembrare un’idea folle e senza senso, ma per me è molto importante. Dopo aver pubblicato la foto del mio tatuaggio su alcuni gruppi di amanti dei cani, ho scoperto di non essere l’unico. Tantissime persone si sono complimentate per la mia idea, raccontandomi le loro esperienze.

Credit: Chase Grossman