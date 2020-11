Chi ha paura dei ragni? Ci sono molte persone nel mondo che soffrono di aracnofobia e che si paralizzano non appena vedono un ragno anche a chilometri di distanza. Le tarantole sono di solito gli aracnidi che destano più preoccupazione. E se vi dicessimo che esistono delle tarantole alate? Ne avreste paura anche voi?

Sui social network sono apparse foto particolari di strani insetti alati, che assomigliano proprio alle tarantole, ma hanno le ali. Quando i ragni, invece, non le hanno. E per fortuna.

Questo insetto alato lo scambiano spesso per una Tarantola con le ali. Le prime fotografie sono apparse negli Stati Uniti, con un’impennata curiosa intorno ai giorni di Halloween.

In realtà non è una tarantola che ha avuto una mutazione genetica. Esiste davvero e il suo nome scientifico è Antheraea polyphemus. Fanno le uova sugli alberi, peccato che spesso gli scoiattoli si buttino a capofitto per mangiarle.

Molte persone hanno paura di loro perché non le conoscono. E infatti le fotografie che accompagnano questi insetti sono descritte con toni allarmistici, perché si ha paura di trovarsi di fronte a una terribile tarantola che ha pure le ali.

Ma in realtà è come una sorta di falena, che però, come il ragno, ha delle zampe pelose. E che non fa, soprattutto, del male a nessuno. Se ne sta lì pacifica e buona, che fastidio potrebbe mai dare?

Anche l’Università della Florida è dovuta intervenire per spiegare che non si tratta di un ragno, ma di una delle più grandi falene esistenti, con ali color marrone rossastro, grigio, marrone chiaro o marrone giallastro con macchie oculari trasparenti.

L'”Antheraea polyphemus” può misurare fino a 15 centimetri, vive prevalentemente negli Stati Uniti ma può capitare di vederla anche in Canada e nella parte settentrionale del Messico.