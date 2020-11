Da sempre i personaggi del mondo dello spettacolo amanti degli animali, usano la propria fama per sensibilizzare i loro fan sulle adozioni nei rifugi. Questa volta, ha scelto di fare la sua parte, il noto attore Chris Evans. Da sempre, il suo cane Dodger è protagonista dei più bei post Instagram della star. Questa volta però, insieme a lui, c’è un altro bellissimo cagnolino.

L’attore Chris Evans e la medaglia d’oro olimpica Aly Raisman hanno deciso di far incontrare i loro cani, entrambi salvati da un triste passato e adottati all’interno di un rifugio.

Dodger e Mylo giocano teneramente in un adorabile video.

Chris Evans ha conosciuto il cagnolino Dodger durante le riprese di un suo film in un rifugio di animali. Da quel momento, tra i due è stato amore a prima vista. L’attore condivide con il suo amico a quattro zampe, ogni istante della sua vita ed è fiero di dimostrarlo ai suoi fan, sui social network.

Ormai anche Dodger è una star ed ha molta più fama del suo papà!

Aly Raisman, invece, ha adottato Mylo soltanto da poco. Sin da subito la campionessa ha presentato il cagnolino ai suoi fan, che si sono subito innamorati di lui!

Chris Evans e l’incontro tra Dodger e Mylo

Credit video: Chris Evans Chile – YouTube

Quando l’attore ha visto le sue foto, ha subito capito che Mylo sarebbe stato un perfetto compagno per il suo cane. E così, ha organizzato un dolce incontro tra due cani con molto in comune!

Come si vede dal filmato, Evans ci ha visto proprio bene! Quando Dodger ha visto quel nuovo amico a quattro zampe, si è incuriosito e in seguito ha fatto di tutto per convincerlo a giocare con lui! Immagini tenere, che vale davvero la pena vedere!

L’attore, ancora una volta, ha voluto mostrare al mondo cosa vuol dire adottare un cane bisognoso da un rifugio e quanto amore può portare nella vita di chiunque!