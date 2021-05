Tutti conoscono il famoso attore Chris Evans, ma non tutti sanno quanto grande sia il suo amore nei confronti degli amici a quattro zampe. Lo scorso 20 maggio, è stato il giorno del National Rescue Dog Day e tantissime persone, comprese le celebrità, hanno mostrato le foto dei loro cani adottati dai rifugi.

Chris Evans ha pubblicato un bellissimo post del suo cagnolino Dodger. In molte occasioni, l’attore ha raccontato la storia dell’incontro con il suo amico peloso. Stava girando un film e la scena doveva essere ripresa proprio all’interno di un rifugio per animali. Di certo Chris non era intento ad adottare un animale domestico, ma quando ha visto Dodger, in lui è scattato qualcosa.

Proprio in occasione del National Rescue Dog Day, la star ha pubblicato il video del primo incontro. Nelle immagini, si vede l’attore avvicinarsi al box di quel cane senza famiglia. Anche Dodger si avvicina a lui e si comporta in modo educato e dolce.

Questo è il momento in cui ho incontrato per la prima volta Dodger. Stavo girando un film a Savannah e la scena si è svolta in un rifugio. Quel giorno non aveva intenzione di salvare un cane, ma nel momento in cui l’ho visto ho capito che sarebbe tornato a casa con me.

Nel video si vede anche l’adorabile cane che lecca la mano del suo nuovo papà. Per tutto il tempo scodinzola come un matto, tra loro è stato proprio amore a prima vista!

In occasione della speciale giornata dedicata agli amici a quattro zampe, il famoso attore ha voluto anche sottolineare l’importanza dell’adozione nei rifugi.

Ci sono tanti cani amorevoli nei rifugi che hanno disperato bisogno di una casa. Vai in visita in un rifugio e torni a casa con un migliore amico.

Chris Evans ha adottato Dodger nel 2017 e oggi sono inseparabili.