Senza un nome e con un passato sconosciuto, questo cane è stato battezzato Nathan dagli agenti di polizia. Un residente di un quartiere, lo ha trovato abbandonato sul portico della sua casa, in gravi condizioni di salute. Magro, debole e con la tristezza negli occhi. Non sapendo cosa fare e non volendolo lasciare lì, ha deciso di portarlo al rifugio della città.

Una volta affidato nelle mani dei volontari, il povero Nathan è stato visitato da un veterinario. Subito, gli operatori dell’associazione hanno allertato le autorità, con la speranza di risalire ad una sua eventuale famiglia.

Il medico è convinto che il cucciolo abbia vissuto una vita di maltrattamenti e incurie e che le sue condizioni erano già critiche, al momento dell’abbandono. La sua precedente famiglia, probabilmente, non aveva intenzione di accollarsi le spese mediche e ha scelto di disfarsi di lui, prima che morisse.

Gli agenti delle forze dell’ordine stanno cercando di risalire in ogni modo ai suoi proprietari o a chiunque lo abbia condannato ad una vita così orribile. I responsabili potrebbero essere accusati di mancato sostentamento, abbandono e crudeltà nei confronti degli animali. Reati punibili con la legge.

Le parole dei volontari sull’abbandono di Nathan

È straziante vedere un cane dolce come Nathan afflitto dalla malnutrizione e in condizioni così trascurate, quando il nostro rifugio fornisce cibo gratuito a chiunque ne abbia bisogno, senza fare domande. Ci auguriamo che il proprietario venga presto trovato e che venga fatta giustizia.

Queste le parole di uno dei volontari del rifugio che ha accolto Nathan. Più volte questi angeli, presenti in ogni parte del mondo, hanno messo a disposizione il loro tempo per aiutare gli animali in difficoltà. Per questo chiedono a chiunque voglia abbandonare un animale, di portarlo da loro e non di gettarlo in strada, condannandolo ad una morte certa. Ci sono famiglie disposte ad accogliere i cani “non voluti” e a regalare loro una seconda possibilità di vita.

Oggi Nathan si sta riprendendo e sta riacquistando peso. Presto riprenderà in mano la sua vita e dimenticherà il suo orribile passato.