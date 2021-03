“Ci eravamo raccomandati con loro di badare a lei e di starle vicino, ma hanno fatto tutt’altro”

La storia di Honey (inizialmente Manuka) non inizia nel migliore dei modi. La cagnolina è rimasta coinvolta in un tragico incidente automobilistico ed ha riportato delle gravi ferite alla zampa anteriore. La sua famiglia l’ha subito portata alla clinica veterinaria del posto.

Dopo una visita, i medici hanno consigliato di proseguire con un intervento chirurgico. Un intervento che, però, quelle persone non volevano pagare. Sostenendo di non avere il denaro necessario, i proprietari di Honey hanno pregato il veterinario di provare in un altro modo.

Così, alla fine, la clinica si è raccomandata con quelle persone su ciò che avrebbero dovuto fare: cambiare spesso la benda alla zampa della cucciola, somministrazione di antibiotici, stretta sorveglianza e tornare per le visite settimanali.

Dei compiti semplici, eppure dei compiti che la famiglia non ha portato a termine. Honey non è mai tornata per le visite e le bende sporche, le hanno comportato una grave infezione alla zampa.

Alla fine, stanchi delle sue condizioni, i proprietari hanno deciso di cederla ai volontari dell’associazione del posto, la AMA Animal Rescue.

Eravamo increduli davanti alle sue condizioni. La sua zampa era quasi in necrosi e quella benda era così stretta da limitarle il flusso del sangue. Aveva un disperato bisogno di cure mediche e soprattutto aveva bisogno di tanto amore.

Dopo averla accolta nella struttura, i ragazzi si sono occupati di portarla a personalmente da un veterinario. Purtroppo le sue ferite erano diventate così gravi, che non c’era alcun modo di salvare la zampa.

Honey era letargica, non riusciva a mangiare e nemmeno a bere. Se la sua famiglia avesse seguito tutte le indicazioni del veterinario, non avrebbe mai sofferto in quel modo.

L’intervento dei Honey

Dopo la visita, il veterinario ha programmato un intervento chirurgico per il giorno successivo. Ha deciso di ricoverarla e di reidratarla attraverso i liquidi per via endovenosa. Aveva bisogno anche di riposo, altrimenti non avrebbe mai superato l’operazione.

