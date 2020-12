“Ci hanno chiamato per una cagnolina abbandonata, ma quando siamo arrivate, a stento abbiamo trattenuto le lacrime”: il racconto di due volontarie

Il video di oggi mostra le immagini di un salvataggio che i volontari della Hope For Paws hanno compiuto giusto in tempo. Tara, questo il nome della cagnolina protagonista della storia, era stata abbandonata dal suo ex proprietario sul ciglio di una strada di periferia. Se questo già non fosse abbastanza vile, l’uomo ha peggiorato la situazione lasciando insieme a lei anche i suoi tre cuccioli appena nati.

Credit: Paws 4 Hope / YouTube

Ogni città del mondo è munita di almeno un rifugio per animali che è disposto a prendere in carico qualsiasi cucciolo. Spesso accettano di prendersi cura di loro e non pretendono nemmeno di sapere chi è stato a lasciarli. Eppure continuano ad esserci sempre persone che, inspiegabilmente, preferiscono disfarsi di quelle innocenti creature gettandole per strada come se fossero spazzatura.

Credit video: Paws 4 Hope – Youtube

E questo è esattamente ciò che aveva fatto la persona che ha abbandonato una mamma cagnolina e i suoi tre cuccioli appena nati, sul ciglio di una strada di campagna. Fortunatamente, in questo caso, un angelo custode si è accorto di loro e ha deciso di chiamare i volontari dell’associazione animalista del posto, la Hope For Paws.

Il salvataggio di Tara e dei suoi tre cuccioli

Credit: Paws 4 Hope / YouTube

Appena ricevuta la chiamata, due volontarie si sono precipitate sul posto per verificare di persona ciò che era accaduto.

Siamo arrivate su quella strada e a stento abbiamo trattenuto le lacrime. Anche se abbiamo salvato centinaia di cani, il nostro cuore non si abituerà mai. Quella cagnetta tremava come una foglia, era malnutrita e debole. E i suoi cuccioli erano nella stessa situazione. Penso che se fossimo arrivate poche ore più tardi, nessuno di loro sarebbe sopravvissuto.

Credit: Paws 4 Hope / YouTube

Anche se Tara era diffidente verso gli umani, non aveva la minima forza per reagire, così per le volontarie è stato molto facile prendere lei e i suoi cagnolini. Dopo averli caricati in macchina, le ragazze si sono dirette subito dal veterinario. Il medico, dopo aver visitato e nutrito i cagnolini, ha potuto fortunatamente affermare che, a parte la debolezza dovuta alla malnutrizione, quei dolci esseri pelosi erano in piena salute. Un po’ di riposo, un bagno caldo e del cibo sano li avrebbero letteralmente rimessi al mondo.

Dopo alcune settimane piene di quelle coccole che quei cuccioli mai avevano ricevuto in vita loro, per i volontari era arrivata finalmente l’ora di trovare per loro una casa. Dopo aver pubblicato un annuncio sul web, non è passato molto tempo prima che 4 famiglie si sono fatte avanti per portare a casa i loro nuovi amici a quattro zampe. Mamma Tara e i figli Comet, Vixen e Dasher erano finalmente felici e il merito era tutto di quelle splendide persone che li hanno salvati.