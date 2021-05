La nuova vita della gattina Newt, arrivata al rifugio della sua città in gravi condizioni

La protagonista della storia di oggi, è una gattina di nome Newt. Aveva soltanto tre settimane, quando è stata portata al centro di accoglienza della sua città. I suoi occhietti erano chiusi a causa di dolorose croste e quello sinistro era gravemente infetto.

Era così piccola, fragile e malata che il veterinario non aveva molte speranze di riuscire a salvarla. Ma nonostante le previsioni del medico, la piccola guerriera ha dimostrato che si sbagliava e non si è arresa davanti ai numerosi ostacoli. Newt è rimasta aggrappata alla vita e ha combattuto giorno dopo giorno.

Quando uno dei volontari del rifugio ha cercato di nutrirla la prima volta, la micina ha fatto del suo meglio per mangiare da quella minuscola siringa. In poco tempo, ha imparato come nutrirsi e ha risposto positivamente a tutte le cure della clinica veterinaria.

Dopo che l’associazione ha diffuso la sua storia sul web, in suo aiuto è arrivato anche un’esperto nella cura dei gatti, che si è addirittura offerto di portarla a casa, così da poterla assistere 24 h su 24.

Newt è arrivata nella sua casa adottiva con Nikki, questo il nome di quell’angelo, cieca da entrambi gli occhietti e con un peso di soli 136 grammi.

Ho curato i suoi occhi con con i farmaci e li ho tenuti puliti tutto il giorno per interi giorni. Le cose hanno iniziato a migliorare in poco tempo.

Oggi Newt è felice

Dopo settimane di dedizione e cure esclusive, la gattina ha finalmente raggiunto i 900 grammi. Ha ripreso la vista dell’occhio destro e anche se non vede dall’occhio sinistro, quest’ultimo è libero da ogni infezione.

Oggi, la piccola Newt ha trovato anche una meravigliosa mamma umana. Una donna di nome Valerie ha adottato la gattina e oggi vive con altri tre amici gatti, che la guidano e la coccolano in ogni suo passo.