La vicenda del cane Rocky risale allo scorso 2018, quando il povero labrador è stato ucciso a colpi di fucile. Oggi, a distanza di anni, è arrivata la sentenza contro coloro che hanno compiuto quell’atroce gesto: condannate 5 persone per la sua morte.

Laura Previti, la giudice che si è occupata dei fatti, ha condannato l’uomo che ha sparato al cane, Enrico Pisani, a sei mesi di reclusione con la condizionale. E altre quattro persone considerate sue complici, a tre mesi più il pagamento delle spese processuali. Quest’ultime sono accusate di aver coperto l’autore dell’uccisione di Rocky e di averlo aiutato durante le indagini, coprendo le tracce di sangue dell’animale.

Il dolce labrador era un cane da terapia e spesso aiutava bambini e persone bisognose. Il suo carattere docile e giocoso da subito ha chiarito il fatto che la sua uccisione non poteva essere affatto una conseguenza di difesa o altra necessità.

Oggi la sua proprietaria ha rivisto un raggio di sole e si è sentita protetta dalla giustizia. Sul suo profilo Facebook ha scritto:

Jessica ha poi ringraziato tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta e che non hanno mai lasciato sola lei o Rocky, continuando a pretendere giustizia per la sua morte.

Per molti lui rimarrà sempre e solo un cane. Per noi era uno di famiglia e anche qualcosa di più. Chi sa viversi intensamente il rapporto con un animale sa che è qualcosa che va oltre. Io non smetterò mai di ringraziare tutti e spero che la lezione imparata da questo nostro brutto episodio sia d’esempio per non far accadere mai più disgrazie simili. Un piccolo gesto che spero valga le mille zampette che ci hanno sempre seguito come la nostra ombra.