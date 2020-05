Come creare l’avatar Facebook e come impostarlo come immagine del profilo Avatar Facebook: ecco come fare per crearlo e per pubblicarlo nell'immagine del profilo

L’ultima novità del famoso social network Facebook, è quella che riguarda l’avatar personale. Un personaggio animato che somiglia all’utente e che sta facendo sorridere il mondo social. Una volta creato questo avatar, nei commenti dei post e nel sistema di messaggistica Messenger, è possibile rispondere con gli adesivi personalizzati, che rappresentano i diversi stati d’animo.

In molti però, non hanno ancora capito come si fa per creare l’avatar Facebook e soprattutto come si fa per impostarlo come immagine del profilo.

Creare l’avatar Facebook:

È più facile di ciò che si pensa, per creare l’avatar Facebook, basta andare nei commenti di un qualunque post di un amico o che appare sulla home del social network e cliccare sull’icona a forma di smile, come se si volesse commentare con un adesivo qualunque. Una volta cliccato, apparirà questa icona:

Cliccare sulla scritta crea avatar. In questa sezione sarà possibile creare il proprio personaggio, scegliere carnagione, capelli, forma del viso, sopracciglia, occhi, bocca, vestiti, accessori e così via…

Al termine della creazione, basterà salvare l’avatar, che apparirà in quella stessa icona, tra gli adesivi e da quel momento potrà essere utilizzato per commentare i post su Facebook e per rispondere su Messenger.

Come si fa ad impostare l’avatar come immagine del profilo?

A molti utenti è capitato di vedere altri utenti, che hanno impostato l’avatar come immagine del profilo. Per farlo, basta andare nei commenti di un qualsiasi post, cliccare sull’icona a forma di smile e nella sezione dell’avatar, cliccare su modifica avatar.

Comparirà l’avatar in piedi:

In questa sezione è possibile modificarlo ed è possibile condividerlo. Cliccando sulla freccia in alto alla propria destra, appariranno due opzioni: condividi nella sezione notizie in imposta come immagine del profilo.

Cliccando su imposta come immagine del profilo, Facebook darà la possibilità di scegliere 5 varianti dell’avatar, in diverse posizioni e diversi colori di sfondo.

Prima di proseguire e pubblicare l’immagine del profilo, è possibile anche scrivere qualcosa sul post.