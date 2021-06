Oggi abbiamo deciso di raccontarvi la straziante storia di una cagnolina chiamata Teddy che ha vissuto in un inferno. Ora per fortuna ha trovato un’amica umana che la sta aiutando a dimenticare tutti i traumi subiti e si sta finalmente riprendendo. Ogni cane merita di avere una seconda possibilità di vita.

CREDIT: FACEBOOK

Questa cucciola a quattro zampe è stata trovata mentre viveva in un allevamento. Quello che doveva essere il suo amico umano non si è mai occupato di lei, anzi pensava sempre e solo ai suoi interessi.

Voleva solo guadagnare il denaro, ma non voleva pensare al benessere degli animali. Infatti la piccola Teddy ha passato i primi 5 anni della sua vita, chiusa in una gabbia e senza aver mai ricevuto l’affetto di cui aveva bisogno.

Un gruppo di volontari, quando ha saputo la sua storia, è subito intervenuto. Lo scopo dei ragazzi era solo quello di mettere fine alle sue sofferenze.

CREDIT: FACEBOOK

Lori Sanfelippo sin da subito ha notato qualcosa di speciale nella cagnolina. Per questo con pazienza ed amore, ha provato a farle dimenticare ciò che aveva passato nella sua vita.

Andava a trovarla al rifugio e passava molto tempo insieme a lei. La ragazza l’ha aiutata a riconquistare la fiducia negli esseri umani, ma soprattutto le ha dimostrato che nel mondo non esiste solo la crudeltà.

La nuova vita della piccola Teddy

Un giorno, Lori ha capito che non poteva più lasciarla in quel posto. I ragazzi hanno provato a fare gli annunci per la sua adozione, ma tutte le persone che avevano intenzione di adottarla, non erano adatte a lei.

Era in via di guarigione ed aveva bisogno di amici umani che sapevano come comportarsi. Inoltre, la ragazza ha notato che aveva un comportamento molto strano. Ogni volta che lei andava via, la cucciola iniziava a piangere e la seguiva per tutto il tempo.

CREDIT: FACEBOOK

È proprio a questo punto che Lori ha capito che non poteva più lasciarla e l’ha portata a casa con sé. Era lei ad averla scelta come amica umana e la ragazza non poteva proprio tirarsi indietro.