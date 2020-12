Ketama è una dolce cagnolina, che ha trovato una casa da pochi mesi. Il suo collo più lungo rispetto al solito, riesce ad attirare l’attenzione di tante persone, ma riuscire a trovarle degli amici umani disposti ad adottarla, è stato un lavoro molto difficile. Ora ha avuto il lieto fine che tanto desiderava.

CREDIT: INSTAGRAM

La cucciola a quattro zampe è un Levriero Spagnolo. Proprio come tutti gli altri levrieri, è veloce ed agile. Questa razza di cani, è molto conosciuta proprio per queste caratteristiche.

Sfortunatamente, però questi cagnolini sono vittime di maltrattamenti e di crudeltà da parte degli esseri umani. Anche il National Geographic, in uno dei documentari ha parlato di loro e li ha definiti i cani più maltrattatati del mondo.

Ketama, a differenza di tutti gli altri, ha un collo molto più lungo. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, invece di prendersi cura di lei e di donarle l’amore e le attenzioni di cui aveva bisogno, hanno deciso di abbandonarla.

CREDIT: INSTAGRAM

Un gruppo di soccorso che si occupa proprio di questa razza di cani, ha deciso di prenderla in affidamento. Hanno lavorato a lungo insieme a lei e alla fine, sono anche riusciti a trovarle la casa perfetta, con degli amici umani amorevoli.

Monique Morsink e il compagno Martijn Ten Voorde, appena l’hanno vista da alcune foto, si sono follemente innamorati di lei e sono andati in fretta a conoscerla. Tra loro è stato amore a prima vista ed infatti, hanno firmato subito i moduli per la sua adozione.

La meravigliosa adozione di Ketama

La cucciola a quattro zampe, si è adattata in fretta nella sua nuova casa e la giovane coppia ha fatto il possibile per farla sentire amata e protetta.

Proprio a causa della lunghezza del suo collo, i suoi amici umani per portarla a passeggio sono stati costretti a comprare un’imbracatura speciale. È importante proprio per evitare che riesca a liberarsi ed a fuggire via. Monique Morsink, in un’intervista, ha raccontato:

CREDIT: INSTAGRAM