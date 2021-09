La storia della mucca Clarabella, che ha partorito di nascosto per paura che le portassero via il suo cucciolo

Una storia bellissima è stata resa nota poco tempo fa. La protagonista è una mucca chiamata Clarabella, che dopo il parto ha nascosto il suo piccolo. Dopo ciò che aveva vissuto in passato, aveva paura che delle persone malvagie le portassero via suo figlio, che lei voleva solo tenere al suo fianco.

CREDIT: YOUTUBE

Episodi simili purtroppo sono molto comuni. Di solito i vitellini vengono separati in fretta dalla loro mamma, perché vengono uccisi appena nati.

Clareabella solo poco tempo prima aveva vissuto un’esperienza drammatica, che ovviamente non è mai riuscita a dimenticare. Da quel momento la sua vita è cambiata per sempre.

Un gruppo di volontari hanno salvato la mucca mentre viveva in una fattoria, ma le sue condizioni erano davvero molto gravi. Si vedeva che nessuno si era mai preso cura di lei, anzi per anni quelle persone crudeli l’hanno solo utilizzata per i loro scopi.

CREDIT: YOUTUBE

Quando ha messo al mondo il suo primo figlio, invece di lasciarlo vicino a lei, affinché avesse la possibilità di curarlo, glielo hanno portato via e la mamma ha sofferto molto per questa separazione improvvisa.

La nuova vita di Clarabella

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi dopo averla salvata, l’hanno portata nella loro fattoria e si sono presi cura di lei per tutto il tempo. Le hanno dimostrato il vero significato della parola Amore.

Un giorno hanno anche scoperto che era rimasta incinta e ovviamente erano al settimo cielo. Loro non le avrebbero mai portato via il suo piccolo, anzi li avrebbero solo aiutati a stare bene.

Nel giro di pochi mesi la mucca era pronta a partorire. Tuttavia, una mattina i ragazzi si sono resi conto che aveva qualcosa di strano. Hanno girato per tutta la fattoria ed è proprio a quel punto che hanno trovato il piccolo vitellino, nascosto tra l’erba alta. Ecco il video della storia di seguito:

La mamma aveva deciso di partorire lontano da tutti, poiché aveva paura che glielo portassero via di nuovo. Per fortuna adesso Clarabella ha capito che quelle persone non vogliono farle del male e si è lasciata andare. Ha permesso anche ai ragazzi di toccare il suo cucciolo, che hanno deciso di chiamare Valentine.