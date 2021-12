La storia di questa cagnolina di nome Cleo insegna a tutti che, sebbene la vita possa mettere chiunque davanti a delle sfide apparentemente insormontabili, non bisogna mai perder la voglia di lottare e andare avanti. Se poi si trova un amico e un appoggio come quello che lo studente Jordan Rosenfeld ha dato a lei, allora sì che tutto diventa più facile.

La vita di questa cucciola non è stata affatto clemente con lei. Dopo essere stata abbandonata in strada, un’automobile l’ha investita lasciandola dolorante e sofferente sul freddo e duro asfalto. Purtroppo l’incidente le ha letteralmente distrutto una zampa e si è salvata solo perché alcuni volontari sono riusciti ad intervenire in tempo.

Un veterinario ha tentato di tutto pur di salvarle la vita, tuttavia non è riuscito a fare nulla per salvare una delle sue zampe anteriori, che purtroppo è stata amputata.

Ciononostante, la cagnolina non si è buttata giù. Ha conservato il suo essere gentile e vivace e non ha mai smesso di correre, sebbene in uno stile tutt’altro che coordinato ed elegante.

L’associazione ha pubblicato sue foto, suoi video e la sua storia sul web, attirando l’attenzione di Jordan, uno studente di ingegneria biomedica al Worcester Polytechnic Institute.

Jordan vuole migliorare la vita di Cleo

Non solo Jordan ha amato da subito il carattere gentile e dolce di Cleo, ma ha pensato che avrebbe potuto fare qualcosa per migliorare la sua vita. Così ha deciso di adottarla.

Nel corso dell’ultimo anno, Jordan ha trascorso molte ore a studiare e progettare una protesi perfetta per Cleo. Ore ed ore passate nel laboratorio di stampa in 3D della sua università, progetti su progetti e anche fallimenti, ma lui, proprio come Cleo, non ha assolutamente intenzione di gettare la spugna.

Il ragazzo pensa che, sistemando gli errori commessi nei tre tentativi fatti fino ad ora, per l’inizio del nuovo anno la cagnolina possa avere finalmente una nuova zampa in carbonio.