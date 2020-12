Una vicenda davvero divertente è avvenuta nei giorni scorsi. Clyde un dolce cane di 4 anni, è scomparso dalla sua abitazione. La sua amica umana, poche ore dopo ha scoperto che era su un treno ed il tutto, per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Il cucciolo ora sta bene ed è potuto tornare nella sua abitazione.

Un passeggero appena ha letto l’appello della donna, ha deciso di avvisarla in fretta ed infatti, nel giro di 3 ore, il cagnolino ha potuto riabbracciare la sua amica umana.

Il tutto è accaduto in una giornata come le altre. Il piccolo Clyde era nella sua abitazione e fino a quel momento, non era accaduto nulla di insolito.

La ragazza ha portato il cucciolo fuori, per fare i suoi bisogni, proprio come faceva sempre. Però dopo pochi minuti, non vedendolo rientrare in casa, ha deciso di andare fuori per capire cosa stava accadendo.

Nel momento in cui è uscita, ha scoperto che il suo cane era scomparso. Nella parte dietro della casa, c’era il cancello aperto ed è proprio da lì che il cucciolo è riuscito a fuggire via.

Sin da subito ha provato a cercarlo per tutto il quartiere, ma di lui non c’erano tracce. Ha chiesto anche aiuto ai suoi vicini ed in molti si sono messi a cercare Clyde. La donna ha deciso di pubblicare un disperato appello sul web.

Il ritrovamento di Clyde

Il cane era arrivato alla stazione locale ed era salito su un treno diretto a Bargoed. Ha fatto anche amicizia con i passeggeri presenti sul mezzo.

Uno di loro, proprio durante quei minuti, ha notato l’appello della donna sul suo profilo Facebook ed ha avvisato tempestivamente il capo treno. L’uomo, in attesa che la donna potesse riabbracciare il cucciolo, ha deciso di tenerlo con lui, nella cabina del conducente.

L’amica umana, quando ha saputo la bellissima notizia, è andata in fretta nella città e per fortuna, ha potuto riabbracciare il suo amato amico a quattro zampe, nel giro di poche ore. Nonostante la sua avventura, il tutto si è concluso nel migliore dei modi e Clyde non ha riportato nessuna grave conseguenza da quella breve e divertente fuga.