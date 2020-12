Dopo la riunione con il loro cane anziano, la famiglia scopre che non può fare più nulla per salvarlo

Solitamente gli animali domestici, diventano dei veri e propri membri delle nostre famiglie. Questo infatti è il caso di Barney un cucciolo a quattro zampe, che era scomparso dalla sua abitazione e che è stato ritrovato grazie all’aiuto di tutto il quartiere. Però, le sue condizioni di salute, hanno avuto un peggioramento drastico.

Paul Robinson ha adottato il cane, quando aveva solamente pochi mesi di vita. Da quel giorno sono passati ormai 18 anni e tutti i familiari hanno instaurato un bel legame con lui.

Barney ha un rapporto speciale con i suoi amici umani. Tutti fanno il possibile per farlo sentire amato e protetto. Però, con il passare degli anni e l’avanzare dell’età ha iniziato ad avere diversi problemi di salute.

Purtroppo il cucciolo a quatto zampe, è diventato sordo e parzialmente cieco. In più, soffre di artrite alle sue zampe posteriori. Paul insieme alla moglie, ha fatto di tutto per non mettere fine alla sua vita e per donargli tutte le cure di cui ha bisogno.

Un giorno è avvenuto il dramma che ha spezzato i cuori di tutti. Il cane, è riuscito a scappare dal cortile della sua abitazione e da quel momento di lui si sono perse tutte le tracce.

I suoi amici umani, disperati, hanno provato a cercarlo per tutto il quartiere ed hanno anche pubblicato diversi appelli sul web, ma di lui nessuno aveva notizie. Anche tutta la gente del posto ha provato a cercarlo insieme a loro.

Il ritrovamento del piccolo Barney

Dopo giorni di ansia e disperazione, finalmente i suoi amici umani hanno avuto la possibilità di riabbracciarlo. Una persona ha letto uno dei loro appelli sul web ed ha scoperto che il cucciolo era fuori la sua abitazione a pochi chilometri di distanza dalla sua famiglia.

Paul per capire meglio la sua situazione, lo ha portato tempestivamente dal veterinario, che lo ha sottoposto ad un’accurata visita. Il medico dopo tutte le analisi del caso, ha scoperto che purtroppo le condizioni del cane si erano aggravate drasticamente.

Non poteva più aiutarlo con i farmaci e l’unica soluzione era mettere fine alla sua vita, per non farlo soffrire. La famiglia distrutta, ha deciso di passare un ultimo Natale insieme al loro amato amico a quattro zampe ed aspettare per prendere una decisione definitiva. Non riescono ad immaginare la loro vita senza di lui.