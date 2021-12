Non riesce a smettere di ringraziare la sua mamma umana per averla scelta ed averla salvata: la dolcissima routine della gatta Coconut

La protagonista di questa storia è una gatta di nome Coconut. Vi siete mai fermati a riflettere su cosa provino gli animali quando apriamo loro le porte della nostra casa e del nostro cuore? In molti sostengono che non siano in grado di provare gratitudine. Questa dolce micia, però, ci ha dimostrato esattamente il contrario.

Credit: taryntrout – Tik Tok

È diventata famosa sui social, in particolare sulla piattaforma Tik Tok, dopo la pubblicazione di un video da parte della sua mamma umana.

Taryn Troutman, questo il nome dell’amorevole donna, ha adottato Coconut da un rifugio. Era una gatta che aveva bisogno di cure ed attenzioni, dopo una vita piena di dolore e sofferenza.

Dal giorno in cui è entrata nella sua nuova casa, la gatta non ha mai smesso di ringraziare la sua salvatrice. Ha dato vita ad una specie di routine. Ogni giorno porta dei regali, che trova in giro per casa, alla sua dolce mamma umana.

Credit: taryntrout – Tik Tok

Peluche, giocattoli, elastici per capelli, caramelle, palline. Tutti oggetti che consegna alle mani della sua umana o che lascia accanto a lei sul divano.

Il video della gatta Coconut

La donna sa che Coconut lo fa per ringraziarla di averla salvata e di averla scelta tra i tanti gatti in quel rifugio. Per questo, ha voluto riprendere la sua speciale routine in un video e lo ha poi pubblicato su Tik Tok. Sapeva che avrebbe conquistato il cuore dei suoi tanti amici, ma non immaginava che sarebbe diventato virale ed avrebbe raggiunto ogni parte del mondo.

Credit: taryntrout – Tik Tok